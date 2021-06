Joachim B: Statister i Mette F-show

Skakmat.

Igen og igen er blå blok og opposition statister i Mette Frederiksens og regeringens planer for genåbning, og nattens genåbningsaftale er ingen undtagelse.

Så klar i spyttet er Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen.

- Det hersker stadig et forsigtigshedsprincip. Og det, der står tilbage, er stadig Mette Frederiksens og regeringens tilgang til genåbning. Det cementerer aftalen. Selvom de blå partier og oppositionen har råbt og skreget på yderligere genåbning, er aftalen blevet fuldstændig, som Mette Frederiksen gerne vil have det.

- Der bliver lempet meget, og det er borgerne glade for, men det er stadig forsigtigt i forhold til, hvor mange der er vaccineret, siger Joachim B. Olsen.

Foto: Emil Agerskov

Hvilken sejr?

Flere partier i blå blok vil forsøge at sælge nattens forhandlinger som en sejr. Men ifølge Joachim B. Olsen havde aftalen ikke været meget anderledes, hvis Mette Frederiksen og hendes partisoldater egenhændigt stod for genåbningen.

- Det havde stort set sådan her ud, hvis Mette Frederiksen og regeringen havde lavet aftalen alene. Selvfølgelig får de andre partier nogle ting indført, men det er en del af det at forhandle.

- Regeringen forhandler på nogle områder, de godt kan afvige fra, men de gør det, for at de blå partier kan føle det som en sejr. Det, er det billede, jeg sidder tilbage med. Det er regeringens ønsker, der bliver opfyldt.

De blå partier har tidligere råbt højt om, at samfundet skulle åbne helt, når alle over 50 år er vaccineret.

- Der vil stadig som udgangspunkt være restriktioner i nattelivet sommeren over. Det virker ikke som nogen voldsom sejr til blå blok, siger Joachim B. Olsen.

Evigt fraværende

Alle partier var en del af genåbningsaftalen bortset fra evigt fraværende Nye Borgerlige. Og det er en strategi, partiet skal genoverveje, mener Joachim B. Olsen.

- Jeg tror ikke, det er klogt af Nye Borgerlige at stille sig udenfor af den årsag, at danskerne synes, det er dejligt, der bliver åbnet op.

- Mange danskere kan lide, at der er en eller anden form for samarbejde i det her. Og det med at stå med armene over kors og sige, at alle partier er åndssvage, er jeg ikke sikker på, er den kloge strategi.

- Billedet om samarbejde bliver skabt, selvom Mette Frederiksen og regeringen styrer slagets gang, men det at stå på bagbenene og ikke deltage, prøve eller forsøge at være med til noget, tror jeg ikke er en god strategi, afslutter Joachim B. Olsen.