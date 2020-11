Joachim B: Statsministerens tårer virker

Chat med Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen nederst i artiklen.

I går skulle statsminister Mette Frederiksen (S) rigtig vise, hvordan hun kommer ud i det konkrete Danmark og mærker virkeligheden.

Hun besøgte en nedlagt minkfarm, og hun var pakket ind, som skulle hun besøge atomkraftværket Tjernobyl.

Ved siden af statsministeren stod minkfarmeren i helt almindeligt tøj uden så meget som et mundbind.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mette Frederiksen på besøg hos minkavler Peter Hindbo 26. november 2020. Foto: Ritzau Scanpix

Bagefter mødte hun pressen, og her fik følelserne frit løb. Statsministeren var meget berørt af, hvad hun havde set.

Ingen minkavler bebrejder sig selv

Hun sagde, at hun håbede på, at minkavlerne kunne se et lillebitte lys i, at det ikke er deres skyld, at deres erhverv er blevet nedlagt. Det er coronaens skyld.

Men er der overhovedet en eneste minkavler i det her land, som har gået og bebrejdet sig selv, at deres erhverv er blevet lukket? Nej, det er der ikke!

Jeg gætter til gengæld på, at en minkavler eller to har bebrejdet Mette Frederiksen, at deres erhverv er blevet lukket.

Når en statsminister tager ud i virkeligheden, er der i en vis udstrækning tale om teater. Sådan er det. Hvorfor overhovedet invitere pressen, hvis det kun handler om at møde et konkret menneske.

Det, vi var vidne til i går, var en mesterlig iscenesættelse. De tomme stalde, beskyttelsesdragterne, tårerne.

Joachim B: Regeringen tror at befolkningen er idioter

Tårerne virker

Når Mette Frederiksen har fået kritiske spørgsmål, har hun konsekvent henvist til folkesundheden. Hun har endda virket irriteret over, at journalister og politiske modstandere har gået op i, at hele beslutningen om at aflive minkerhvervet skete uden hjemmel i nogen lov.

På intet tidspunkt i sin regeringsperiode har hun været så presset på substansen. Det var hende, som tog beslutningen. Det var hende, som meldte det ud på et pressemøde, og Fødevarestyrelsen sendte et brev til minkavlerne, der begynder med teksten 'Regeringen har besluttet ...' Der er mange konkrete og ubehagelige spørgsmål for statsministeren.

I går svarede hun igen ved at vise følelser.

Uanset om mange politiske modstandere synes, at det var for meget, så virker det.

Se analysen i videoen øverst i artiklen.