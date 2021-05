Joachim B: Tillykke til arbejderbevægelsen

Arbejderkampen anno 2021 handler om, at Arne skal kunne trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet.

Den kamp er vundet.

Arne kunne godt nok trække sig tidligt tilbage i forvejen, fordi han var tilmeldt efterlønsordningen. Men nu kan han gøre det med endnu flere skattekroner på lommen.

Arbejderkampen handler også om, at sygeplejerskerne skal have mere løn. Det er selvfølgelig helt legitimt, at sygeplejerskerne vil have mere i løn, men med en gennemsnitlig bruttoløn på 40.000 kroner om måneden, er det ikke ligefrem sultens slavehær, som truer med strejke.

Men der er ingen grund til at lade en sundhedskrise gå til spilde.

Der er meget at fejre for arbejderbevægelsen 1 maj.

Samarbejdet mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet er velfungerende, og når det er tilfældet, så er det en ustoppelig, politisk maskine, som trumler alt på sin vej ned. Sådan har det været historisk, og det holder stadigvæk.

Danmark har en ægte socialdemokratisk statsminister.

De bredeste skuldre skal bære et tungere og tungere læs. Der skal tages vare på de svage.

Så længe de svage ikke er udlændinge.

Tillykke med 1. maj til arbejderbevægelsen. Det er bestemt ikke ironisk ment.

Hvis det borgerlige Danmark havde bare en brøkdel af jeres organsisering, sammenhold og evne til at udpege dagsordner, som er relevante for den brede befolkning, ville den politiske debat være mere interesant.

