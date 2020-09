Joachim B: Tøsedrenge!

Ekstra Bladets spritnye politiske kommentator giver sine tidligere kolleger et skud for boven i spørgsmålet om religiøs omskæring af drengebørn.

- Du ved, at hvis du er den første, der siger noget om omskæring, så har du omgående en indbakke fyldt med hadefulde mails. Det er som med debatter om dyrevelfærd eller kønspolitik. Der er så mange følelser i klemme. Det gider politikerne ikke, lyder det fra Joachim B. Olsen som forklaring på, hvorfor politikere fra et flertal bestående af Venstre og Socialdemokratiet i dagevis har gemt sig og afvist at forholde sig til et borgerforslag om et omskæringsforbud.

Tøsedrenge-agtigt

Men den tilgang er der ikke meget mod over, mener Joachim B. Olsen:

- Det er i min optik tøsedrenge-agtigt, at man som politiker og parti ikke vil forholde sig til en sag, som man om lidt efter alt at dømme kommer til at stemme for. Men gevinsten ved at stille sig op og forsvare noget, der er massivt flertal for i Folketinget og endnu mere massiv modstand mod i befolkningen, er simpelthen ikke-eksisterende. Derfor gør de det ikke, siger Joachim B. Olsen.

Han henviser til en undersøgelse fra Sexus, der viser, at hele 88 pct. af befolkningen har gjort op med sig selv, at religiøs omskæring bør forbydes.

Flere medier har de seneste dage forgæves forsøgt at få Folketingets sundhedsordførere til at udtale sig om omskæringen.

Hos DR kom det i weekenden så vidt, at Deadlines redaktion efterlyste politikere på det sociale medie Twitter.

Men ulemperne ved at åbne munden om emnet overstiger langt fordelene, lyder altså vurderingen fra Joachim B. Olsen, der, som de fleste læsere ved, selv har siddet i Folketinget i otte år frem til 2019, inden han tidligere i år lagde partipolitikken på hylden og skiftede til jobbet som kommentator.

Kommer ikke til at ske

Og borgerforslaget vil med al sandsynlighed også blive forkastet, siger Joachim B. Olsen.

- Det kommer ikke til at ske, fordi et flertal af S og V ikke vil stemme for det. Givetvis, fordi de ikke er politisk enige i det. Men samtidig har de helt sikkert fået at vide af efterretningstjenester, at et forbud mod omskæring vil kunne forøge terrortruslen mod Danmark pga. modstand i den muslimske verden, lyder det.

- Vi så under Muhammed-krisen, hvordan befolkningerne i den del af verden reagerer meget stærkt, og hvordan det også førte til problemer med eksporten hos for eksempel Arla, siger Joachim B. Olsen.

- I Danmark har vi en udenrigspolitisk linje på tværs af partiskel, hvor vi ikke vil være det første land til f.eks. at forbyde religiøs omskæring. Det er storpolitik.