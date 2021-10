Joachim B: Tre udfald for slette-Mette

Der er nu tre mulige scenarier i sms-sagen. To er virkelige slemme for regeringen. Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen

Onsdag den 28 oktober var én af de dage, som Mette Frederiksen bare skulle igennem. Pressen spurgte naturligvis ind til de slettede sms'er fra perioden, hvor regeringen tog den ulovlige beslutning om at slå alle mink i Danmark ned.

Statsministeren messede den samme sætning igen og igen:

- Jeg er blevet rådgivet af Statsministeriet i forhold til at slette mine sms'er af sikkerhedshensyn.

Det rejste flere spørgsmål: Hvem rådede statsministeren til det? Hvornår blev den praksis indført? Hvorfor sletter ministre i andre ministerier ikke deres sms'er? Der kom ingen svar.

Der nu tre scenarier for regeringen i forhold til de slettede sms'er. To af dem er virkelig slemme for regeringen. Det tredje er godt for dem.

Scenarie 1: Sms'er "afslører" regeringen

Det værste scenarie er selvfølgelig, at sms'erne bliver gendannet, og det viser sig, at Mette Frederiksen var bekendt med, at der ikke var lovhjemmel til at slå alle mink ned, da regeringen tog beslutningen på mødet i regeringens koordinationsudvalg den 3. november.

Sker det, så vælter regeringen.

Radikale Venstre og Enhedslisten vil ikke kunne holde hånden over en regering, som med fuld overlæg har brudt grundloven og som har løjet om det.

Scenarie 2: Sms'er kan ikke gendannes

Det næstværste scenarie er, at SMS'erne ikke kan gendannes. Det vil betyde, at der vil hænge en mistanke over regeringen, som den ikke vil kunne vriste sig fri af.

Selv hvis Minkkommissionen kommer til den konklusion, at statsministeren intet kritisabelt har foretaget sig, så vil de slettede SMS'er kaste en skygge af mistanke over statsministeren.

Mette Frederiksen vil i det tilfælde kunne påstå nok så meget, at hun ingen viden havde om, at der ikke var lovhjemmel, men hendes troværdighed vil være ikke-eksisterende. Det, at dække for en løgn, er lige som slemt som løgnen selv.

Scenarie 3: Sms'er "frikender" regeringen

Det sidste scenarie er det det gode scenarie for regeringen.

Sms'erne gendannes, og der er ingen dokumentation for, at statsministeren vidste noget om den manglende lovhjemmel.

Det vil give regeringen et godt udgangspunkt for et modangreb på oppositionen, som på forhånd har dømt statsministeren.

Risiko for oppositionen

Det er nemlig ikke sådan, at oppositions strategi med frontalangreb på statsministerens troværdighed er uden risici.

Hvis sms'erne kommer frem og hvis Minkkommissionen til april kommer til den konklusion, at der ikke er grundlag for at rejse en rigsret mod Mette Frederiksen, så vil oppositionen stå noget afklædt tilbage.

Sådan må det være, når oppositionen allerede erklærede sig klar til at rejse en rigsret mod en siddende statsminister før sagen var undersøgt.

