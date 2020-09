Joachim B: Tulle har mistet grebet

Det er et stort problem for Kristian Thulesen Dahls magtposition, at han er nødt til forholde sig til Messerschmidt som sin afløser, lyder det fra Joachim B. Olsen

Bogen 'Kong Kristian - Mennesket, magten og faldet' sat fut under magtkampen i toppen af Dansk Folkeparti.

Morten Messerschmidt har i løbet af weekenden budt sig til som Dansk Folkeparti kommende formand. Samtidig har partiets nuværende spids, Kristian Thulesen Dahl, valgt at pege på netop Messerschmidt som et oplagt bud på sin afløser.

Tilbage står et billedet af Thulesen Dahl som voldsomt stækket, lyder det fra Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen.

- Alene det, at Kristian Thulesen Dahl på nuværende tidspunkt overhovedet er nødt til at forholde sig Messerschmidt som kommende formand, er problematisk. Det er jo udtryk for, at Kristian Thulesen Dahl ikke har greb om situation i DF, lyder det fra Joachim B. Olsen.

I et interview med Politiken har Kristian Thulesen Dahl udtalt.

- Jeg kan sagtens se Morten en dag som formand for Dansk Folkeparti.

Fra Messerschmidt har det lydt:

- Den dag Kristian træffer beslutning om ikke at ville være formand længere, så er jeg klar, hvis et årsmøde ønsker det, sagde han til Politiken.

Kristian Thulesen Dahl og Morten Messerschmidt. Foto: Michael Drost-Hansen/Ritzau Scanpix

Kan ende som Kristian Jensen

Men Messerschmidt videre færd mod Dansk Folkepartis absolutte top er ikke helt uproblematisk, vurderer Joachim B. Olsen.

- Messerschmidts drømme om formandsposten i DF står og falder med, om bagmandspolitiet rejser tiltale i Meld og Feld-sagen, siger han og fortsætter:

- Derudover er det problematisk for Messerschmidt, at hans drømme om formandsposten er kendte i offentligheden. Det skaber splittelse i DF. Præcis som Kristian Jensens åbenlyse drømme om formandsposten skabte splittelse i Venstre. Alle partier vil have en kandidat som samler og ikke splitter. I den henseende er Messerschmidt allerede bag ud på point, lyder det fra Joachim B. Olsen.

Kofod oplagt

Ifølge den politiske kommentator kan det ende med, at andre kandidater bliver bragt i spil til formandsposten.

- Kommer konflikten mellem formand og næstformand til at fylde for meget, så bliver kompromiskandidaten mere og mere attraktiv for baglandet. Præcis som det skete i Venstre.

- Mest oplagt er den unge Peter Kofod, som har en stor stjerne i DF's bagland. Hans unge alder er hans eneste ulempe, siger Joachim B. Olsen og konstaterer:

- Det eneste, som kan skabe fuldstændig ro om Kristian Thulesen Dahl er solid fremgang i meningsmålingerne og en sejr ved kommunalvalgkampen i november næste år. Men internt uro gør ikke chancen for nogen af delene større.

