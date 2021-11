Joachim B: Tulle på vej ud

Kristian Thulesen Dahl åbner op for at gå af som formand for Dansk Folkeparti efter en solid vælgerlussing

Kristian Thulesen Dahl ligner en afgående partiformand på grund af sit fjerde nederlag i træk, lyder det fra Joachim B. Olsen. DF-formanden åbner også selv for at trække sig

Formand-Tulle ser ud til at være fortid i Dansk Folkeparti, og nu går jagten ind på at finde afløseren.

Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen, efter det står klart, at Dansk Folkeparti får en kæmpe vælgerlussing ved kommunalvalget.

- Det er værre end forventet, og de havde ikke forventet noget godt. Han ligner en, der er på vej ud. Han virker opgivende, siger Joachim B. Olsen om Kristian Thulesen Dahl.

Tulles tropper fik 8,75 procent af stemmerne ved kommunalvalget i 2017. Det ser ud til, at Dansk Folkeparti kan se frem til en halvering lokalt.

Det betyder, at også formandsposten skal evalueres, oplyser DF-formanden i et interview med Ekstra Bladet på Christiansborg, mens stemmerne stadig tælles op.

Nu går jagten

Og resultatet kan få opbakning til formanden til at forsvinde, vurderer den politiske kommentator.

- Det er et katastrofevalg for Tulle, og selv de mest loyale støtter tror ikke længere på, at han kan bringe Dansk Folkeparti tilbage, vurderer Joachim B. Olsen.

- Nu går jagten ind på den næste formand for DF. Det kan være dog være forgæves, siger Joachim B. Olsen.

- Kan det tænkes at være bluff, når der ikke er andre kandidater?

- Spørgsmålet er, hvor meget Tulle kan holde til. Vil han det her selv, kan han holde til det og ender han med selv at trække stikket, fortæller Joachim B. Olsen.

- Kan det blive Inger Støjberg?

- Hun er DF's bedste chance for et comeback, men spørgsmålet er, om Støjberg vil overtage et fallitbo. Det er jo ikke en gang et håndværkertilbud, siger den politiske kommentator.

Dansk Folkeparti ryger ud af en række byråd i eksempelvis Tønder, Rebild, Struer, Langeland og Lemvig. I Sønderjylland, som er partiets hjerteland, ser det slemt ud.

På spørgsmålet om han er den rette formand efter sådan en lussing, svarer Kristian Thulesen Dahl:

- Når man tager en grundig evaluering, så er det en grundig evaluering, og der er man internt i partiet velkommen til at rejse alle ting, i forhold hvordan vi kommer videre.

Det er det fjerde nederlag i træk med Thulesen ved DF-roret, da det også gik tilbage for DF ved det seneste kommunalvalg, folketingsvalg og EP-valg.

Dårlige sager på stribe

De dårlige sager har da også stået i kø for partiet.

Det gælder eksempelvis profilen Morten Messerschmidt, der blev dømt i byretten i en sag om svindel med EU-midler. Senest blev profilen Martin Henriksen fyret fra sit job i partiet efter kritik af partistifter Pia Kjærsgaard.

Det har givet partiet modvind i meningsmålingerne, og i de første resultater.

DF går markant – mere end en halvering – tilbage i Thisted, Mariagerfjord, Vejen, Kerteminde, Tønder og Aabenraa.

Ved kommunalvalget for fire år siden lykkedes det partiet at vinde en borgmesterpost på Læsø ved valget i 2017. Borgmesteren, Karsten Nielsen, skiftede dog senere til partiet Venstre.

Tulle: Ingen kæder til DF

Denne gang gør partiformanden sig ingen forhåbninger om at kunne vinde borgmesterkæder, når forhandlinger begynder.

I tiden efter valget til Folketinget i 2019 slog Kristian Thulesen Dahl ellers fast på et internt strategi-seminar, at DF ikke måtte tabe kommunalvalget.

– Man kan ikke tabe fire valg i træk, lød det dengang fra partiformanden ifølge Ekstra Bladets kilder.

Det står dog klart i valgtallene. Dansk Folkeparti bløder stemmer. Igen. Når valget er overstået skal der ifølge Kristian Thulesen Dahl igangsættes en evaluering.