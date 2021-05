Joachim B: Urealistisk at sende asylansøgere til Rwanda

Det er meget tvivlsomt, om det lykkedes regeringen at opfylde et af de helt store valgløfter, nemlig at asylansøgere skal have behandlet deres sag i et land uden for Europa. Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen

Der er utrolig meget fup og fidus i dansk udlændingepolitik.

Politikerne fra højre til venstre giver vælgerne indtryk af, at de kan gøre noget fundamentalt ved asyltilstrømningen til Danmark.

Men sandheden er, at asyltilstrømning først og fremmest handler om stormagtspolitik.

Det handler om konventioner og internationale bindende aftaler, som Danmark ikke bare kommer ud af, selvom nogle partier gerne vil give vælgerne et indtryk af, at det slet ikke ville være noget problem.

Gammel traver

En af de efterhånden gamle travere i dansk udlændingepolitik er, at asylansøgere ikke skal have behandlet deres sag i Danmark, men i et land uden for Europa.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) har været i Rwanda, hvor de to ministre har indgået en aftale med Rwandas regering om blandt andet hjemsendelse og repatriering.

Sammen med tidligere pension til Arne var asylbehandling i et tredje land et af de store løfter fra Socialdemokratiet før valget.

Tvivlsomt at det lykkes

Socialdemokratiet kom med udspilet ’Retfærdig og Realistisk’, som skulle slå Socialdemokratiet fast som et 'strammer-parti' på udlændingeområdet. Et af krumtapperne i udspillet var, at der skulle oprettes et modtagecenter i et tredjeland, hvor spontane asylansøgere skulle sendes til fra Danmark.

Det egentlige formål med aftalen mellem Danmark og Rwanda er at bane vejen for et sådant modtagecenter.

Det var ikke en speciel original idé. VLAK-regeringen havde også et ønske om, at asylbehandling skulle foregå i et tredjeland uden for Europa.

Det lykkedes ikke.

Det er mere end tvivlsomt, om det kommer til at lykkes for denne regering.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

