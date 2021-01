Joachim B: Venstre er i knæ

Lars Løkkes afgang fra Venstre og larmen omkring Inger Støjberg sender partiet i knæ.

Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen:

- Venstre er et parti i krise. På en uge har de valgt at fjerne Inger Støjberg fra næstformandsposten på grund af interne uenigheder Og nu mister de en tidligere statsminister, hvilket er ekstremt bemærkelsesværdigt, siger han.

Fra Venstre: Formand Jakob Ellemann, tidligere næstformand Inger Støjberg og tidligere formand Lars Løkke Rasmussen. Foto: Anthon Unger, Philip Davali, Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Stemmeslugere

De to markante Venstre-profiler, der senest har trukket overskrifter i medierne landet over, er Venstres to absolutte stemmeslugere.

Lars Løkke Rasmussen fik 40.745 personlige stemmer ved folketingsvalget i 2019. Inger Støjberg fik 28.420 stemmer.

Og selvom Støjberg endnu er at finde i Venstre, vil tumulten i partiet kunne aflæses direkte på meningsmålingerne. Venstre skal frygte for vælgerflugt, mener Joachim B. Olsen:

- De dårligste målinger Venstre har haft, har været omkring 14 procent, hvilket er fuldstændig vildt. Hvis der er noget vælgerne, de hader, så er det intern ballade og kaos.

- Det vil koste i meningsmålingerne. Det er der ingen tvivl om. Jeg tror ikke, at det er urealistisk, at vi ser målinger for Venstre på 10-12 procent, siger han.

'Klassisk Løkke'

Mens timingen for Løkkes exit næsten ikke kunne være dårligere for Venstre, kommer netop timingen ikke bag på Joachim B. Olsen.

- Det er en klassisk Løkke, at han vælger at gøre det nu. Statsministeren har lige holdt nytårstale, og så tager han alle overskrifterne.

- I forhold til Venstre er der selvfølgelig timing i forhold til balladen om Støjberg, som han også kommer ind på, siger Joachim B Olsen.

Bitter Løkke

Da Lars Løkke Rasmussen meddelte på sin Facebook, at han var fortid i Venstre, sendte den tidligere statsminister en stikpille mod Venstres Forretningsudvalg.

Og det er ikke tilfældigt.

- Utilfredsheden og bitterheden har været stor hos Lars Løkke Rasmussen. Det her med, at det er Forretningsudvalget, der igen afsætter en person valgt på landsmødet.

- Det er en måde for ham at sige, hvor utilfreds han er med måden, han selv blev væltet på, siger han med reference til, at Venstres magtfulde Forretningsudvalg væltede Inger Støjberg af pinden som næstformand.

Samme skæbne led Lars Løkke i 2019, da han mistede sit formandskab efter møder i blandt andet Forretningsudvalget.

I videoen øverst i artiklen fortæller Joachim B. Olsen, hvilken konsekvens, han mener, udmeldingen har for Løkke