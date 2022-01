Joachim B.: Blodbad venter i DF

23. januar får DF ny formand. Men uanset om det bliver Morten Messerschmidt eller Martin Henriksen, venter der et endeligt opgør mellem de stridende parter. Hadet mellem de to fløje er for stort, til at forsoning er mulig. Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen

- Om man så afskyr hinanden, kan man sagtens lave politik sammen - det har jeg ved Gud oplevet ske masser af gange på Borgen. Sådan sagde Søren Espersen til Ritzau tirsdag.

Søren Espersen håber på, at uanset hvem der vinder kampvalget om formandsposten i Dansk Folkeparti 23. januar, vil den nye formand omfavne hele partiet, og hele partiet vil omfavne den nye formand.

Det virker mildest talt som ønsketænkning.

Det centrale ord i budskabet fra Søren Espersen er nemlig 'afskyr'.

Det er, præcis hvad de stridende parter i DF gør.

De afskyr hinanden.

Derfor bliver formandsvalget i DF 23. januar startskuddet på et blodbad.

Sådan er det selvfølgelig. Det er en magtkamp, og vinderen tager det hele.

Det bliver ren Machiavelli

Den nye fyrste må udslette alle spor fra den gamle fyrste, for ellers vil den nye fyrste blive undergravet igen og igen.

Sådan skrev den florentinske embedsmand og politiske teoretiker Niccolò Machiavelli helt tilbage i 1513 i sit episke værk 'Fyrsten'. En bog som alle politikere med respekt for sig selv har stiftet bekendtskab med.

Hvis du ikke er villig til at udvise brutalitet over for dine politiske modstandere, vinder du ikke magten. Så enkelt er det.

Vinder Morten Messerschmidt, er Martin Henriksen færdig i DF.

Det kan sagtens tænkes, at den nye ledelse vil forsøge at få ham ekskluderet for partiskadelig virksomhed. Hvis han, i tilfælde af, at Morten Messerschmidt vinder formandsvalget, overhovedet stiller op til Folketinget for DF, får han ingen fremtrædende rolle, skulle han bliver valgt.

Kristian Thulesen Dahl sidder i modsætning til Martin Henriksen i Folketinget.

Hvis Morten Messerschmidt vinder, vil han måske blive tilbudt et i Dansk Folkeparti lille ordførerskab. Det kunne være klimaordførerskabet. Det ordførerskab, som Kristian Thulesen Dahl gav Morten Messerschmidt efter valget i 2019, altså en slags tak for sidst.

Men det er meget svært at se et scenarie, hvor der bliver ro i Dansk Folkeparti. Dertil er afskyen hos de stridende parter i Dansk folkeparti for stor.

Støjberg spøger stadig i kulissen.

Støjberg stillede til Kristian Thulesen Dahls store skuffelse ikke op til formandsposten i DF. Hun har ikke engang meldt sig ind i partiet, og det er efterhånden også tvivlsomt, om det overhovedet kommer til at ske.

Men det betyder ikke, at hun ikke længere spøger i kulissen i Dansk Folkeparti.

Som Ekstra Bladet i sidste uge kunne berette, er det ikke utænkeligt, at hun starter et nyt parti. Det er på et meget tidligt stadie, men der forgår i hvert fald sonderinger.

Sker det, ville det være oplagt, at den tabende fløj i Dansk Folkeparti melder sig under Støjbergs fane.

Et sådan parti ville have potentialet til at knuse Dansk Folkeparti.

Under alle omstændigheder bliver der ikke fryd og gammen i Dansk Folkeparti 23. januar, når partiet har fundet en ny formand.

Det bliver tværtimod startskuddet til det endelig opgør mellem gamle allierede, som nu afskyr hinanden.