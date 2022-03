Joachim B.: Danmarks kedeligste parti

I dag holder SF landsmøde, men hvorfor gør de egentlig det?

SF er de facto ikke længere et selvstændigt parti, men en underafdeling af Socialdemokratiet.

I rockerverdenen kalder man det 'prospects'.

SF er dansk politiks pendant til AK81. AK81 står for Altid Klar HA (Hells Angels). H er det ottende bogstav i alfabetet og A er som bekendt det første.

Måske skulle SF skifte navn til AK19. Altid Klar Socialdemokratiet (idet S er bogstav nummer 19).

Nyttige idioter

Er det for groft? Nej!

Det er meget svært at pege på substantielle politiske resultater, som kan henføres direkte til SF's tilstedeværelse i forhandlinger.

SF stiller nemlig kun krav til regeringen, som de på forhånd ved, at de kan få igennem.

Med andre ord. Socialdemokratiet giver SF æren for politik, som Socialdemokratiet alligevel gerne vil gennemføre.

SF kunne heller aldrig finde på at vælte en S-minister.

Uanset hvor stor en storm en S-minister kommer i, så kan pågældende minister være helt tryg ved, at det ikke bliver SF, som trækker stikket.

SF er altid regeringens nyttige idioter.

Ministerdrømme

Det vigtigste for SF er nemlig ikke politik. Det vigtigste for SF er at undgå konflikter med regeringen i håbet om, at Socialdemokratiet en dag tager dem med i regering.

Pia Olsen Dyhr vil nemlig gerne være minister igen. Allerhelst vil hun gerne være finansminister.

Lad mig gøre det helt klart. Der er større sandsynlighed for, at Putin iklæder sig dametøj og danser hen over Den Røde Plads svingende med et regnbueflag, end at Pia Olsen Dyhr bliver finansminister i Danmark.

Hvorfor skulle Mette Frederiksen egentlig tage SF med i regering?

Regeringskonstellationer er altid baseret på nødvendighed.

Det var nødvendigt for Schlüter at tage de radikale med i regering i 1988 for at få sat en stopper for den såkaldte 'fodnote-politik'.

Det var nødvendigt for Thorning at tage de radikale med i regering i 2011, for ellers ville regeringen konstant blive bragt i mindretal i den økonomiske politik.

Det var nødvendigt for Lars Løkke at udvide den smalle V-regering med LA og K i 2016, for ellers var Løkke-regeringen kørt fast.

Det er ikke nødvendigt at tage et parti med i regering, som aldrig blokerer for, at regeringen kan gennemføre sin politik, og som aldrig kunne finde på at vælte en af regeringens ministre.

Sådan et parti er SF.

SF's drømme er i radikale hænder

Dermed ikke sagt, at SF ikke kommer i regering på et tidspunkt. Pia Olsen Dyhr kan godt få sine ministerdrømme opfyldt, omend det aldrig bliver med kontor i Finansministeriets røde bygning på Christiansborg Slotsplads.

Men SF's mulige regeringsdeltagelse ligger i Radikale Venstres hænder.

Hvis det lykkedes Radikale Venstre at gøre livet så besværligt for Mette Frederiksen, at hun vurderer, at det ville være bedre, at de radikale pisser ud af teltet i stedet for ind i det, så kommer SF også i regering. Så ville det nemlig tjene et formål; nemlig at danne modvægt til Radikale Venstre.

Men det siger jo også en del om SF, at deres hedeste drøm er i et andet partis hænder.

Kedelig virker

Men intet af det ovenstående ændrer på, at SF har medvind i målingerne.

Strategien om at være kedeligere end kedelig virker.

SF's kernevælgere bestående af pensionister, skolelærer og pædagoger kan godt lide kedelig.

Så godt landsmøde til Danmarks kedeligste parti herfra.

