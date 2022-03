Joachim B.: De har jokket i spinaten

Konservative valgte at stå uden for aftale om ukrainske flygtninge. Vanvittigt, lyder det fra Ekstra Bladets politiske kommentator

Et stort flertal i Folketinget valgte fredag at bakke op om en særlov, der skal sikre ukrainske flygtninge midlertidig opholdstilladelse.

Forslaget mødte opbakning fra begge politiske fløje, men særligt et partis fravær vækker opsigt ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen.

Konservative Folkeparti har nemlig valgt ikke at bakke op om forslaget. Argumentet var, at man så risikerede, at de flygtninge, der har opholdstilladelse i Ukraine, også ville kunne komme med ind i Danmark.

- De Konservative har virkelig jokket i spinaten her, lyder det fra Joachim B.

FN har vurderet, at omkring 10 procent af Ukraines befolkning vil flygte fra landet på grund af krigen. Overfører man det tal til antallet af flygtninge i landet - 2274 personer - bliver det et forsvindende lille antal flygtninge, der risikerer at komme til Danmark, lyder det fra Joachim B.

- Selvom alle syrere, der valgte at flygte fra Ukraine, valgte at komme til Danmark, så er det jo et vanvittigt grundlag at stå uden for en aftale, der er rost af Dansk Industri, Dansk Erhverv og ikke mindst den ukrainske ambassadør, som man lige har stået og klappet af i Folketinget, siger Joachim B.

Hvordan vil man forklare det?

Han hæfter sig ved, at man må formode, at der er en massiv opbakning i befolkningen til at hjælpe de ukrainske flygtninge, og at der derfor må være ramaskrig i det konservative bagland over beslutningen.

- De konservative lægger sig simpelthen på den forkerte side af historien her. Hvordan vil man forklare over for konservative på Frederiksberg, at man ikke vil lave en særlov over for ukrainske flygtninge af hensyn til, at der kan komme et dusin syrere og afghanere med?

Han mener derfor, at Marcus Knuth, der er udlændingeordfører for Det Konservative Folkeparti, har begået en regulær bommert ved at stå uden for aftalen.

Arkivfoto: Jens Dresling

- Det er et parti, som gerne vil være statsministerparti, som i en så højt profileret sag lægger sig fuldstændig forkert, siger Joachim B. Olsen.

Udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) oplyste på et pressemøde fredag eftermiddag, at særloven skal kunne træde i kraft om to uger.

Loven suspenderer de normale regler for asyl, så ukrainere hurtigt kan fortsætte deres liv og blive en del af det danske samfund, så de blandt andet har mulighed for at arbejde.