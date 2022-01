Joachim B.: Derfor snakker Mette F. ikke om corona

Mette Frederiksen er presset, og det er ikke længere en vindersag for hende at tale om corona, mener Ekstra Bladets politiske kommentator

Statsminister Mette Frederiksen (S) undlod at tale om corona i sin nytårstale.

Hun ville 'ikke primært tale om corona', lød det fra hende, da hun traditionen tro leverede den årlige nytårstale.

Valget om at undgå at tale om netop det er et udtryk for, at statsministeren er under pres, mener Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen.

- Det er ikke en stor vindersag for hende mere, og det ved hun godt, siger han.

En statsminister i defensiv

Der er flere grunde til, at det ikke længere udelukkende er gavnligt for statministeren at tale om corona.

- Nu er corona ikke bare håndteringen af epidemien. Det er smeltet sammen med mink og forsvundne sms'er. Det er blevet rodet for hende, for alt det var jo også et udfald af corona, siger Ekstra Bladets politiske kommentator.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Statsminister Mette Frederiksen (S) holdt lørdag sin tredje nytårstale. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Derudover kan der være en fare for, at Mette Frederiksen kan ende som 'corona-statsminister', forklarer Joachim B. Olsen.

- Der er en fare. Hun er nødt til at undgå at blive corona-statsminister, for det er ikke sikkert, at det kan give hende genvalg, siger han.

Han mener desuden, at det er et tegn på, at statsministeren er under pres.

- Det er en statsminister i defensiv. Hun er presset på grund corona. Man kan også se det i meningsmålingerne. Så det er en tale, hvor hun - klogt - forsøger at spille på sine styrker, som mest af alt er klima, siger Joachim B. Olsen.

Ikke det hun vinder valg på

Hvor det før har været en vindersag for statsministeren at tale om corona, er der i dag ikke samme grad af opbakning, mener Ekstra Bladets politiske kommentator.

- Det er ikke, fordi det er tabersag, men det er ikke den, hun kan vinde et valg på længere, siger han og fortsætter:

- Hun er nødt til at have nogle nye dagsordner, som hun kan vinde på. Jeg mener stadig, hun er favorit, men hun er presset. Hun står i en helt anden situation, end hun gjorde for et år siden, og det ser svært ud for hende.