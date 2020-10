Joachim B.: Det er for sindssygt!

Morten Østergaard er færdig som formand!

Sofie Carsten Nielsen overtager formandsposten.

Morten Østergaard stod i mange år i skyggen af Margrethe Vestager. Men langsomt fik han opbygget sin egen platform. Han fik ryddet konkurrenten, Martin Lidegaard, af banen. I 2019 sikrede han Radikale Venstre et godt valg på 16 mandater. En fordobling i forhold til valget i 2015. Morten Østergaard er populær i partiets folketingsgruppe og i baglandet. Her er man meget tilfreds med, hvor Morten Østergaard har placeret Radikale Venstre i klimadebatten.

Foto: Emil Agerskov

Radikale Venstre har også taget teten i sexismedebatten i kølvandet på Sofie Lindes udmeldinger. Det udmøntede sig i en meget skarp kritik fra MF Samira Nawa af Jeppe Kofod og statsminister Mette Frederiksen for at have tildelt ham udenrigsministerposten.

Det er den moralisme, som nu fælder Morten Østergaard.

Koster muligvis den politiske karriere

Medlem af Radikale Venstres folketingsgruppe Lotte Rod beskrev midt i september, at hun har været udsat for seksuelle krænkelser i Radikale Venstre. Det har kastet en mistanke over samtlige mandlige medlemmer af Radikale Venstres folketingsgruppe.

Nu har det kostet Morten Østergaard formandsposten og muligvis hans politiske karriere.

Revolutionen æder altid sine egne børn.

Morten Østergaard på vej som detroniseret leder. Foto: Emil Agerskov

Det havde hun ikke forventet

Fra nu af vil sexisme og Radikale Venstre være uløseligt forbundet med hinanden. Det havde Samira Nawa nok ikke forventet, da hun startede debatten om Jeppe Kofods egnethed som udenrigsminister. Det er stensikkert, at der en sidder en socialdemokrat eller to og godter sig gevaldigt.

Der er dog et spørgsmål, som fortjener opmærksomhed: Er det rimeligt, at Morten Østergaard mister formandsposten for en hånd på låret for mange år siden? Er det proportionalt?

Mange danskere vil givet tænke, at det her er for sindssygt! Jeg indrømmer gerne, at jeg tænker det.

For et hvert parti er et formandsskifte i utide en stor mundfuld. En formand tegner partiet, og et skifte i utide er næsten altid synonymt med modvind. Den kommende tid bliver hård for Radikale Venstre.