Joachim B.: - Det er hat og briller

Når man sætter sig op på moralens høje hest, må man tage konsekvensen af de handlinger, man udfører.

Sådan lyder det fra Joachim B. Olsen, Ekstra Bladets politiske kommentator, efter De Radikale Venstres Kristian Hegaard torsdag aften trak sig efter at have 'udvist grænseoverskridende adfærd' over for mindst en kvinde.

- Det cementerer deres image som parti, hvor man på den ene side er et helligt parti, der taler om kønsidentitet, wokeness og ligestilling. Samtidig er det dem, der bliver ramt af den ene sag efter den anden med mænd, som overskrider kvinders grænser, siger Joachim B. med henvisning til, at partiets tidligere formand Morten Østergaard forlod politik af samme grund.

- Det sker også i andre partier, men her bliver det lidt en joke. Det rammer Radikale Venstres parti hårdt, da det giver et skær af dobbeltmoral. Når man har holdt sexismedøgn i 24 timer, rammer det her ekstra hårdt, samtidig med at det skygger for deres politik.

Foto: Jens Dresling

'Hat og briller'

Partiets formand Sofie Carsten Nielsen står nu over for endnu en omgang krisehåndtering.

- Hun kommer nok ud siger, at Hegaard tager konsekvensen af sine handlinger, men man står bare tilbage med et parti, hvor det ligner, at det er gået op i hat og briller, hvor mændene ikke kan opføre sig ordentligt efter egne standarder, siger Joachim B.

Partiet var netop begyndt at komme oven på igen efter Østergaard-skandalen i efteråret 2020, vurderer Joachim B. Olsen.

- Det er en vild reaktion, men nok også den rette. Der er ikke plads i det parti, når man har sat sig så højt op på moralens høje hest.