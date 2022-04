Joachim B.: - Det øger ikke sandsynligheden for et ja

Den nye ordlyd på stemmesedlen øger ikke sandsynligheden for et ja til, om EU-forsvarsforbeholdet skal fjernes. Det siger politisk kommentator på Ekstra Bladet Joachim B. Olsen

Danskernes stemmeseddel om forsvarsforbeholdet bliver ændret.

Det står klart, efter udenrigsminister Jeppe Kofod bekræftede ændringen over for TV 2 torsdag eftermiddag.

Nu vil ordene 'forsvarsforbehold' og 'EU' være at finde på den hårdt kritiserede stemmeseddel.

Inkluderingen af de to ord er en klog og nødvendig ændring af stemmesedlen - det siger Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen:

- Det er klogt at ændre ordlyden, fordi en stor del af debatten frem mod 1. juni ellers ville komme til at afhænge af ordlyden på stemmesedlen, siger Joachim B. Olsen.

Klemt op i et hjørne

Det mødte skarp kritik, da første udgave af stemmesedlen blev offentliggjort 30. marts. Med ændringen erkender regeringen og ja-partierne, at ordlyden er problematisk.

- Det er en erkendelse af, at den ordlyd, man først havde valgt fra ja-partiernes side, var et ledende spørgsmål på en stemmeseddel. Ordlyden er ikke tilfældigt udvalgt. Det er en ordlyd, som ifølge undersøgelser giver den største sandsynlighed for, at folket stemmer ja til at fjerne forsvarsforbeholdet, siger Joachim B. Olsen.

Konsekvensen af den dårlige ordlyd er ikke til at tage fejl af:

- Ja-siden har presset sig selv op i et hjørne, hvor de må vælge den mindst dårlige beslutning - enten holder de fast i en ordlyd, som er ledende og manipulerende, eller også opgiver de den valgte ordlyd. Det er fornuftigt af dem at ændre ordlyden, men det er ikke noget, som øger sandsynligheden for, at det faktisk bliver et ja, fortæller Joachim B. Olsen.

Et dansk ja er ikke sikkert

Ændringen af stemmesedlen kan være med til at tippe valget i en ny retning.

- Danskerne vil gerne samarbejde om forsvaret i Europa, men de vil ikke afgive suverænitet. Med ændringen er ja-partierne nu nødt til at stille det reelle spørgsmål til danskerne - om de ønsker at afskaffe et forbehold? Det kan ikke afvises, at det får betydning for valget, når der nu kommer til at stå 'EU' og 'forbehold' på stemmesedlen. For danskerne betyder det, at de skal forholde sig til, om de ønsker at afgive suverænitet. Historisk set er danskerne ikke klar til det, siger Joachim B. Olsen.