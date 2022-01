Joachim B.: DF's mareridt

Jeg tog fejl.

Jeg sagde, at Støjberg ville blive den næste formand for DF.

Jeg var så sikker, at jeg satte mit skæg på spil.

Så nu er skægget barberet af.

Et ord er et ord.

Men skægget vokser ud igen - værre ser det ud for Dansk Folkeparti.

Frieriet som gik galt

Partiet har siden folketingsvalget i 2019 været i intern krig.

Krigen har grundlæggende handlet om, hvem der skulle være formand for det kriseramte parti.

Der var i hvert fald på overfladen kun én kandidat, som de stridende parter i DF kunne blive enige om, nemlig Inger Støjberg. Altså en person, som ikke engang er medlem af partiet.

Men da hun er løsgænger - og nu er helt ude af Folketinget - og derfor har brug for en politisk platform, hvis hun skal gøre comeback til næste valg, og samtidig er enormt populær i DF's bagland, så lignede det lidt det perfekte match.

Når man dertil lægger DF's åbenlyse frieri til Støjberg, at hun er blevet tilbudt formandsposten på et sølvfad af både Kristian Thulesen Dahl, Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt, at hun har fået kontor på DF's gang på Christiansborg dør om dør med Pia Kjærsgaard og deler sekretær med Dansk Folkeparti, og at DF's ledelse har støttet Støjberg ubetinget både i pressen, på sociale medier, i Folketingssalen og i Rigsretten, så det unægteligt ud til, at et skifte var under opsejling.

Når man talte med højtstående DF'ere på Christiansborg, troede de også på det. En formulerede det sådan her til mig:

- Det vil ligne Kristian Thulesen Dahl dårligt at tilbyde Inger Støjberg formandsposten, hvis han ikke var sikker på, at det kommer til ske.

Messerschmidts dobbeltspil

Men Støjberg bliver ikke formand for Dansk Folkeparti. Spørgsmålet er, om hun overhovedet melder sig ind i DF.

For meget tyder på, at selvom Morten Messerschmidt udadtil har sagt, at han ville nedlægge sit kandidatur til formandposten i DF, hvis Støjberg stillede op, så har han internt modarbejdet, at det kom til at ske.

Et eksempel på det er den kronik, som 16 DF'ere bragte i Avisen Danmark i starten af december. Kronikørerne stillede krav til, at Støjberg tilsluttede sig DF's politik, hvis hun skulle være formand for DF. Det er naturligvis ikke et urimeligt krav, men det er også et ret kontraproduktivt budskab i en situation, hvor man forsøger at overbevise Støjberg om at træde til som formand. Det ved Messerschmidt godt, og mon ikke han kunne have forhindret den kronik. Kronikørerne var alle Messerschmidt/Kofod-støtter.

Et andet eksempel er meldingerne fra Messershmidt-lejren efter Støjbergs dom. Det er game over for Støjberg som formand for DF, var budskabet.

Nyt Støjberg-parti

Det er meget tvivlsomt, om Støjberg overhovedet har lyst til at melde sig i DF. Der er nemlig ikke meget, som tyder på, at den interne krig i DF stopper foreløbig.

Jeg tror ikke på, at Støjberg gider være en del af et parti, hvor der er så meget ondt blod, og hvor der bliver brugt så mange kræfter på at bekrige hinanden.

Men hvad gør Støjberg så? For der er intet, som tyder på, at Støjberg er færdig med dansk politik. Tværtimod.

Der er ikke nogen af de øvrige borgerlige partier, som er specielt attraktive for Støjberg.

Så er der kun én mulighed tilbage. Det er, at Støjberg starter sit eget parti.

Det er Dansk Folkepartis værste mareridt.

Jeg kan ikke vædde mit skæg på, at det kommer til at ske. Men hvis jeg kunne, så gjorde jeg det.

