Joachim B. efter Mogens' tamme undskyldning: Den går ikke!

Fødevareminister Mogens Jensen (S) er for langsom. Alt for langsom, mens millioner af mink blev nedslagtet på ulovligt grundlag.

Det mener Joachim B. Olsen, politisk kommentator på Ekstra Bladet, efter Mogens Jensen intet gjorde for at give minkavlere besked, da han først bliver opmærksom på den ulovlige slagte-ordre.

- Han kunne have indkaldt til et lynpressemøde, han kunne have udsendt en pressemeddelelse, han kunne sågar være gået på Facebook og skrevet det eller lagt en video op, siger Joachim B. Olsen.

Undskylder sig med tekniske problemer

Ministeren fortæller selv, at han fik beskeden i weekenden. Men det var først tirsdag, det blev videregivet til minkavlerne, at der blot var tale om en opfordring for de minkavlere, der har raske besætninger uden for sikkerhedszonerne.

Ministeren undskyldte sig på samråd onsdag med, at der havde været tekniske problemer med at sende brevet afsted.

- Men den går ikke, siger Joachim B. Olsen.

- I det sekund, Mogens Jensen fik at vide, at der var tale om en ulovlig ordre til minkavlerne, skulle Mogens Jensens første, anden og tredje prioritet have været at få det kommunikeret ud alligevel, siger han.

Regeringens dårlige ry

Mink-gate er blevet en ren tabersag for regeringen.

Med ministerens kiksede beslutninger og udtalelser i sagen, hvoraf undskyldningen om de tekniske problemer kun er den seneste, giver det regeringen store problemer, mener Joachim B. Olsen.

- Den største omkostning for regeringen i denne sag er ikke, at de har beordret 14 millioner mink dræbt og fjernet et helt erhverv.

Den beslutning bakker rigtig mange danskere nemlig op om, mener han.

- Folkesundheden trumfer alle andre hensyn. Danskerne vil have tryghed.

- Den største omkostning er, at Mette Frederiksen har lidt et autoritetstab.

Statsministeren har indtil nu været tjekket og virket til at have styr på, hvad hendes ministerier har foretaget sig gennem de seneste otte måneder, mener Joachim B. Olsen.

- Det har hun ikke haft i denne sag.

