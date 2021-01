Joachim B.: Ellemann sender snigende dræber

Venstre er kommet væltende ind i det nye år som en fuld teenager i stiletter, og efter beslutningen om, at Inger Støjberg skal for en rigsret, forsøgte Jakob Ellemann-Jensen at træde i karakter.

Efter gruppemødet, hvor Venstres folketingsgruppe havde stemt om, hvorvidt næstformanden skulle stilles for en rigsret eller ej, trådte formanden frem for journaliststanden.

- Vi har brug for en afklaring. Men vi har også brug for, at der tages hensyn til, at der er mennesker, der har været kollegaer i 20 år. Derfor er der mange følelser på spil, lød det fra Ellemann efter gruppemødet.

Splittelse i Venstre: Jysk oprør mod Ellemann

Jakob Ellemann-Jensen stemte selv for en rigsret. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Og den kommentar bider Ekstra Bladets politiske kommentator mærke i:

- Her siger han altså 'dem, der ikke er enige med mig, de har brugt deres følelser'. Det er lige sådan en snigende dræber.

Se hele Joachim B. Olsens analyse i videoen øverst i artiklen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se også Joachim B. Olsens karakterer til partilederne for året, der gik.

Blå blok: Joachim B. giver karakterer.