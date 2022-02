Joachim B.: Embedsmænd bør ikke være fredet

En lang række tidligere departementschefer mener, at anklagerne mod FE-chef Lars Findsen burde være blevet fejet ind under gulvtæppet. Men topembedsmænd er ikke en særlig kaste i det danske samfund. Loven gælder også for dem. Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen

Det er lidt svært at se, hvorfor det er så stor en møgsag for regeringen, at den IKKE har forhindret anklagemyndigheden i at føre en sag mod en topembedsmand ved at feje sagen ind under gulvtæppet.

For det er jo, hvad de tidligere departementschefer, som i sidste uge gik ud og kritiserede regeringen for dens håndtering af FE-sagen, mener, at regeringen burde have gjort.

Lige for loven

I Danmark er det sådan, at loven gælder for alle.

Embedsmænd er ingen undtagelse.

Paragraf 109 i straffeloven, som Lars Findsen er sigtet for at have brudt, gælder for alle danskere, og derfor gælder den også for Lars Findsen, selvom han er chef for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Hvis anklagemyndigheden mener, at paragraffen er brudt, skal man naturligvis retsforfølges.

Hvad skal vi have paragraffen for, hvis den ikke skal bruges, når anklagemyndigheden mener, at den er brudt?

Danmark varetægtsfængsler meget

I sidste uge blev Lars Findsen sat på fri fod.

Tre landsretsdommere ophævede hans varetægtsfængsling.

Men de besluttede samtidig, at sigtelsen skulle opretholdes.

Det må i sandhed have været utrolig hårdt for Lars Findsen at være varetægtsfængslet.

Men det er det også for alle andre danskere, som er varetægtsfængslet.

Altså sidder i fængsel, uden at de er dømt for at have begået en forbrydelse, men alligevel er frihedsberøvet, fordi myndighederne finder det sandsynligt, at de vil forhindre efterforskningen, begå ny kriminalitet eller stikke af, hvis de var på fri fod.

I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at Danmark er et af de lande, som bruger varetægtsfængsling allermest. Faktisk er 30 procent af alle indsatte i danske fængsler varetægtsfængslet.

En af deres egne

Men det faktum har ikke fået tidligere departementschefer til at bryde deres selvpålagte censur og tale om myndighedernes hensynsløshed og de store personlige omkostninger ved at sidde varetægtsfængslet.

Er det her en lortesag for regeringen? Ja, det er det naturligvis!

Men vil vælgerne nødvendigvis straffe regeringen for, at den ikke fejer sager mod magtfulde embedsmænd ind under gulvtæppet?

Det er jeg langtfra sikker på.

