Joachim B.: Episk lortedag for Venstre

Masseflugten fra Venstre fortsætter. Partiets gruppeformand, Karsten Lauritzen, meddeler fredag, at han har valgt at forlade dansk politik til fordel for et topjob i Dansk Industri. Det er et farvel, som vækker bekymring, mener Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen

Venstres 38-årige gruppeformand, Karsten Lauritzen, stopper med udgangen af januar i dansk politik.

Det sker, samme dag som partiets nestor, Claus Hjort Frederiksen, oplyser, at han er blevet sigtet for at røbe eller videregive statshemmeligheder.

Imens er partiets formand testet positiv for coronavirus.

- Det er en episk lortedag for Venstre. Claus Hjort er sigtet efter en af de hårdeste paragraffer, der findes, og Karsten Lauritzen forlader butikken, siger Joachim B. Olsen.

- Det er to lortesager på samme dag. Jakob Ellemann kan trøste sig ved, at han fået corona, så han har god tid til at tænke over, hvad han vil sige. Det er faktisk det bedste, der er sket for Venstre i dag.

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen kan glæde sig over, at han har fået coronavirus, mener Joachim B. Olsen. Foto: Jens Dresling

Masseflugten fortsætter

Karsten Lauritzen, der er tidligere skatteminister, skifter 1. februar i år Christiansborg ud med en toppost i Dansk Industri.

'Jeg har valgt at stoppe i politik. Dansk politik og Christiansborg har været mit liv i snart 15 år, og jeg har altid lovet mig selv, at jeg på et tidspunkt skulle prøve noget andet,' skriver han i et opslag på sin Facebook-profil.

'Det tidspunkt er nu. Fra 1. februar skal jeg nemlig være direktør i DI Transport.'

Dermed skriver han sig ind på en voksende liste af Venstre-profiler, som har valgt at forlade partiet.

- Det har jo været masseflugt siden valget. Britt Bager, Marcus Knuth, Kristian Jensen, Lars Løkke, Inger Støjberg, Tommy Ahlers og nu Karsten Lauritzen. Især de sidste to vækker bekymring hos Ellemann og Venstre, fordi det var fremtidens folk.

- Hvis blå blok skulle gå hen og genvinde, så var de begge to stensikre ministeremner til prominente poster. Karsten var potentiel finansminister, siger Joachim B. Olsen.

Tror ikke på projektet

Han mener, at Karsten Lauritzen har valgt at forlade politik, fordi han ikke tror 100 procent på projektet i Venstre.

- Han vil nok selv sige noget andet, men man kan ikke lade være med at tolke det sådan.

- Når du har været med, når det er sjovt, og hvis man skal kigge langt mod det sjove igen, når blå blok måske genvinder regeringsmagten om halvandet år, så er det, at et tilbud fra erhvervslivet begynder at friste.

- Det er skidt for Venstre, fordi det viser, at der er en manglende tro i partiet.

- Jeg har den allerstørste respekt for de af mine dygtige kollegaer, der får familieliv og en karriere i toppolitik til at hænge sammen. Men jeg er kommet frem til, at for mig og min familie passer det ikke sammen at være småbørnsfamilie, have en hustru, som også har en tidskrævende karriere, være bosiddende i København og folkevalgt i det nordjyske, skriver Karsten Lauritzen i et opslag på sin Facebook-profil. Foto: Martin Lehmann

- Spiller det ikke en rolle, at han er blevet gift og snart skal være far?

- Jo, andre ting spiller ind. Der er en del arbejde i at være gruppeformand, men hvis det var det, det handlede om, så kunne han træde ned fra gruppeformandsposten i et stykke tid. Som menigt folketingsmedlem i opposition i et stort parti har du ikke mere travlt end i DI Transport, siger Joachim B. Olsen.

Det bliver Maja Torp fra Aalborg, der overtager Karsten Lauritzens mandat.

