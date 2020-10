Joachim B.: Frank Jensen er færdig!

Frank Jensen er en dinosaurus, når det kommer til at undskylde og håndtere sine sager om seksuelle krænkelser, mener politisk kommentator Joachim B. Olsen

Frank Jensen er levende død på posten som overborgmester i København.

Det mener Joachim B. Olsen, efter to nye kvinder stiller sig frem med beretninger om den socialdemokratiske overborgmesters seksuelt krænkende adfærd.

- Frank Jensen er færdig! Enten indser han det selv eller også er der nogle højere oppe i partiet, som prikker ham på skulderen.

- Og da Frank Jensen er næstformand i Socialdemokratiet, så er der kun én højere oppe i partiet.

- Det er statsminister Mette Frederiksen.

Står Frank Jensen i spidsen for Socialdemokratiet i København ved kommunalvalget næste år, risikerer Socialdemokratiet at tabe magten, siger han.

- De risikerer ikke at tabe den til de borgerlige. Der er København alt for rød. Men de risikerer at tabe magten til Enhedslisten og SF.

Artiklen fortsætter under vidoen...

Se Joachim B's analyse af Frank Jensens parti-kollega Jeppe Kofods gamle sexsag. Foto/redigering: Jens Dresling, Liselotte Sabroe, Martin Sylvest, Andreas Szlavik, Keld Navntoft/Emma Svendsen

Hykleri i Socialdemokratiet: Mette og co. klapper i

Frank Jensen er en dinosaurus

- I det politiske miljø har det længe været indtrykket, at Frank Jensens læringskurve i forhold til at undgå nye sexismesager, har været lige så flad som Nicklas Bendtners i forhold til at undgå ballade, når han går i byen.

- Problemet for Frank Jensen er, at når det kommer til sexisme, så er tiden en helt anden end første gang han kom fedtefadet i 2011.

Dengang slap han afsted med en halvfesen undskyldning, mener Joachim B. Olsen. Han slap nemlig af sted med at sige, at det nok var kvinderne, der overreagerede.

Denne gang er hans krænkelser noget, kvinderne har 'oplevet' som grænseoverskridende og har 'følt' sig krænkede, som han skriver i Facebook-opslaget.

Også denne gang rammer han helt ved siden af, mener Joachim B. Olsen.

- Nu prøver han med en undskyldning, som er så tyk af spin, at den spindoktor, som har skrevet den, selv bør få en spindoktor. En ikke utænkelig løsning på Københavns Rådhus.

Krisemøde om krænkelser: Frank Jensen skal forklare sig

- Kulturen omkring seksuelle krænkelser har ændret sig meget siden Frank Jensens sidste sag. Og i den forbindelse ligner han en dinosaurus.

Lørdag har Socialdemokratiet i København indkaldt til krisemøde, der skal finde sted søndag. Her skal Frank Jensen forklare sig.