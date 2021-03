Joachim B.: Fuckfinger til børnene i Syrien

Argumenterne for at hente danske børn i Syrien hjem gode, men det sker ikke. Ekstra Bladets politiske kommentator forklarer hvorfor

- Det har jeg ikke noget at sige om - eller - Det ved jeg ikke nok om.

Det er nogle af de typiske kommentarer, når man ringer til menige folketingsmedlemmer i Socialdemokratiet og Venstre og spørger dem, om den danske stat skal tage de danske børn i Syrien hjem.

Der er undtagelser, men de vil under ingen omstændigheder udtale sig til citat.

Det er ellers et emne, som de fleste helt almindelige danskere, der har fulgt en lille smule med i nyhederne, godt kan finde ud af at danne sig en holdning til. Men de folkevalgte i de to store regeringspartier har åbenbart lidt svært ved det.

Argumenterne for at hente danske statsborgere, som har tilsluttet sig kalifatet i Syrien, tilbage til Danmark er ellers ret gode.

1. Danmark forventer, at andre lande skal tage i mod deres egne statsborgere, når disse har begået kriminalitet i Danmark og er blevet udvist. Men nu vælger regeringen og folketinget altså at tørre vores statsborgere af på kurderne. Man skulle ellers synes, at de har taget deres tørn i kampen mod islamisk stat.

2. Forsvarets efterretningstjeneste vurderer, at disse mennesker udgør en større trussel mod Danmark, hvis de bliver i Syrien. Ekstra Bladet kan i dag afsløre, at regeringen er blevet informeret om, at islamisk stat kidnapper børn helt ned til 13-års alderen i flygtningelejrerne. De indoktrinerer dem og træner dem til at begå terror i deres hjemlande. Jo længere tid de danske børn er i Syrien, jo større er risikoen ifølge FE for, at dette sker.

3. Hvis en dansk statsborger begår kriminalitet i udlandet, så prøver den danske stat at få dem udleveret. Bliver du taget med et kilo kokain i lufthavnen i Tyrkiet eller Thailand, så forsøger den danske stat at hjælpe dig og få dig udleveret. Er det fordi, at den danske stat billiger den type kriminalitet? Nej! Det er fordi, at danske statsborgere på godt og ondt er den danske stats ansvar.

Hvorfor vil hverken regeringen eller Venstre så ikke hente børnene hjem?

Man kan ikke hente børnene hjem uden, at forældrene følger med.

Her vurderer man altså, at børnene må bøde for forældrenes beslutninger.

Det er ellers ikke et princip, vi normalt hylder i Danmark.

Men vurderingen er, at de politikere, som er ansvarlige for, at forældrene kommer til Danmark, vil blive umådeligt upopulære i den brede befolkning.

Så hellere give de danske børn i de syriske flygtningelejre en fuckfinger.

Genvalg er trods alt enhver politikers første anden og tredje prioritet.

