Der er både store vindere og tabere, hvis regeringen får deres nye reformudspil igennem.

Sådan lyder vurderingen fra Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen.

- De store tabere tabere er dimittenderne. Altså akademikere, der afslutter deres videregående uddannelser, hvor der ikke lige står et job klart, siger han med han med henvisning til, at dagpengesatsen for nyuddannede dimittender sænkes til 9500 kroner månedligt i forslaget.

Afbalanceret

Den maksimale dagpengesats skal sættes op med 5000 kroner om måneden de første tre måneder for personer, som har været læge på arbejdsmarkedet, foreslår regeringen samtidig.

- Det er et udspil, hvor regeringen afbalancerer det på en måde, hvor baglandet vil sige, at det er godt. Det skyldes, at man forhøjer dagpengene hos dem med meget anciennitet.

- Dagpengesystemet har været et problem for socialdemokraterne siden 2010. Det retter Mette Frederiksen nu op på. Mette Frederiksen har forbedret pensionen og dagpengesystemet, og det er en stærk fortælling, at hun kan levere på de to områder, vurderer Joachim B. Olsen.

Joachim B.: Her er de store tabere Mette Frederiksen præsenterede på pressemødet tre hovedforslag - hør mere her.

Skal blive enige

Udspillet er udformet på en måde, så det bliver svært ikke at blive enige.

- Enhedslisten bliver glade for fjernelse af den gensidige forsørgerpligt, samtidig bliver de glade for den øgede beskatning for gevinster på aktiespekulation. Men det vil være uspiseligt for dem, at man vil skære i dimittentsatsen.

- Det er heller ikke en idé, der er groet i De Radikales have. Her gør regeringen så det smarte, at man samtidig vil investere i det grønne og i uddannelserne, så det kan de ikke sige nej til, siger Joachim B. Olsen

Samlet set ser den politiske kommentator, at det nok bliver forhandlet hjem over midten.

- De har tilpasset forslaget, således at det nemt kommer til at fremstå ukonstruktivt, hvis SF og Enhedslisten ikke vil være med til en aftale. Det er godt politisk håndværk fra regeringens side, siger han.