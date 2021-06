Joachim B.: Hos S taler man om tidligt valg

Regeringens manøvrerum er svækket af de interne magtkampe i blå blok. I Socialdemokratiet argumenterer nogle ministre for, at et valg kunne rense luften i blå blok og dermed gøre det lettere for regeringen at lave aftaler hen over midten

Hvem bliver størst? Venstre eller de konservative? Hvem er blå bloks statsministerkandidat? Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti er i åben krig.

Det er blot nogle af de forhold, som gør det svært for regeringen at lave aftaler hen over midten. De blå partier har travlt med at positionere sig over for hinanden, og det gør dem tøvende i forhold til at indgå aftaler med regeringen på de store politikområder.

Store aftaler i fare

I regeringen frygter man for eksempel, at det bliver mere end svært at lande en landbrugsaftale med blå blok, og det er faktisk vigtigt for regeringen. Regeringen er på lange stræk mere enige med Venstre på landbrugsområdet end med sine støttepartier.

Regeringen frygter, at Venstre er så svækkede, at Venstre ikke tør indgå kompromiser med regeringen. Venstre er for svækkede til, at de kan tåle kritik fra partiets bagland i landbruget. Hvis Venstre ikke tør være med, så er det tvivlsomt, om de konservative tør.

Det samme gælder på ydelsesområdet.

Venstre har ikke styrken til at lande en aftale om et nyt kontanthjælpssystem. De kan ikke tåle kritik fra Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, hvis aftalen ender ud i, at én eneste udlænding får så meget som en krone mere. Hvis Venstre ikke kan være med, så kan de konservative heller ikke. Det frygter regeringen i hvert fald.

Ifølge Socialdemokratiet havde regeringen forhandlet i næsten seks måneder med Venstre om fordeling af gymnasieelever. Men i sidste øjeblik sprang Venstre fra forhandlingerne. Det gjorde Venstre på trods af, at de før valget var positive over for idéen om at fordele elever med anden etnisk baggrund ud på flere gymnasier. En plausibel forklaring på Venstres beslutning om at forlade forhandlingerne er, at da det kom til stykket, så fandt Venstre det vigtigere ikke at åbne en flanke til de konservative. Sådan læser man det i hvert fald i dele af Socialdemokratiet.

Mette kan afgøre magtkampene i blå blok

Analysen i dele af regeringen er, at et tidligt folketingsvalg kan afgøre magtkampene i blå blok en gang for alle og skabe ro. Den analyse har bestemt svagheder. Hvorfor skulle magtkampene i blå blok for eksempel ikke bare fortsætte efter et eventuelt tidligt valg?

Men sikkert er det, at de nuværende interne magtkampe i blå blok er et problem for regeringen. De kan blive så stort et problem for regeringen, at Mette Frederiksen forsøger at afgøre dem selv med et tidligt folketingsvalg.

