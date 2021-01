Joachim B.: Hun er blevet degraderet

Dagens ministerrokade har en vinder og en taber.

Det mener Joachim B. Olsen, der er Ekstra Bladets politiske kommentator.

- Det er en degradering af Astrid Krag, siger han.

Som en del af rokaden er Astrid Krag (S) nemlig blevet frataget posten som indenrigsminister. Den overtager Kaare Dybvad Bek (S), der nu bliver indenrigs- og boligminister i stedet.

Vigtigt ministerium

Det er ikke et hvilket som helst ministerium, hun nu har afgivet.

- Indenrigsministeriet er et vigtigt ministerium, som har det overordnede ansvar for landets kommuner, siger Joachim B. Olsen.

Han vurderer, at hun, selvom hun i stedet får Ældreministeriet, samlet ender som taber.

- Det kan give Astrid Krag mere synlighed i medierne at have titlen ældreminister.

- Men reelt politisk ansvar har hun fået mindre af. Det mener jeg er svært at komme uden om, fortæller han.

Revsede tidligere minister

Astrid Krag har tidligere været ældreordfører for Socialdemokratiet. Her revsede hun Thyra Frank for at volde mere skade end gavn for området. Faktisk så meget, at der i flere medier blev spekuleret i socialdemokratisk hetz.

Nu bliver det hendes egen plads.

- Hun får til gengæld Ældreministeriet. Det er et område, hun er godt inde i. Men det er et betydeligt mindre område med få lovforslag. Reelt er det et kontor i Sundhedsministeriet, siger Joachim B. Olsen.