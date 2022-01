Joachim B.: - Hun er Mettes største problem

Statsministeren, udenrigsministeren og forsvarsministeren holdt mandag pressemøde om en ny sikkerhedspolitisk strategi.

Her blev der lagt vægt på, at forsvaret og de internationale samarbejder skal styrkes, samt at uroen omkring situationen mellem Ukraine og Rusland er kritisk.

Derfor er forsvarsminister Trine Bramsen i øjeblikket det største problem for Mette Frederiksen, mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

- Det er et svagt punkt for regeringen, fordi hvis man på den ene side ønsker at sende et signal om, at her er et område, som skal opprioriteres, og det område skal fylde mere, så er virkeligheden den, at man har en forsvarsminister, som forsvaret har meget lidt tillid til.

- Det er jo et problem, at man har en forsvarsminister, som har meget lav tillid hos forsvaret selv. Der er udtrykt voldsom kritik, og der er også lav tillid til forsvarsministeren hos de partier, man skal forhandle forsvarsforliget med. Hun ligger også i bund hos vælgerne, lyder det.

På pressemødet mandag spurgte Joachim B. Olsen Mette Frederiksen om den manglede tillid mellem forsvarsministeren og Forsvaret

Kan ryge i rokade

På pressemødet spurgte selvsamme Joachim B. Olsen, om statsministeren fortsat har tillid til Trine Bramsen som forsvarsminister, og her var meldingen klar: Det har hun, og det kan alle andre også have.

- Har Trine Bramsen vundet tid med de udtalelser fra Mette Frederiksen?

- Jeg tror ikke, Mette Frederiksen har nogen planer om at skille sig af med hende. Men hvis hun på et tidspunkt laver en ministerrokade, så er det nok den post, de fleste vil pege på som den mest sandsynlige til at indgå i en rokade.

- Her har hun altså brug for at få en anden og at få en frisk start. På den måde er Trine Bramsen et problem for Mette Frederiksen, siger Joachim B. Olsen.

Som det er med så meget andet i livet, kan det dog ende med at handle om penge.

- Der er dog det 'aber dabei', at meget kan ændres med penge. Så hvis Trine Bramsen ender i en situation, hvor der kommer en masse penge med, og hvor alle kan få deres ønsker opfyldt, så kan det selvfølgelig ændre sig. Men som det er nu, er det et problem, siger han.

