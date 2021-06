Joachim B.: Hvor er fornuften?

Dagens aftale om den såkaldte sommerpakke til danskerne handler mere om at fremstå som glade givere over for vælgerne end at afdække reelle behov blandt blandt befolkningen, mener Joachim B. Olsen

Dagens aftale om en sommerpakke er i højere grad indgået for politikernes skyld end for danskernes. Sådan lyder vurderingen fra Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

- Politikerne deler penge ud, og det er altid populært - uanset politisk ståsted, og det handler mere om at være glade givere frem for at se på, om tiltagene er nødvendige, siger Joachim B. Olsen.

Gældsætter os

Konservatives Mona Juul beskrev eksempelvis sig selv om en glad tante, der gav ud på pressemødet, hvor repræsentanter fra alle partier undtagen Nye Borgerlige og Liberal Alliance stillede sig frem og fortalte, hvad de var glade for ved aftalen.

- Men man må spørge sig selv: hvad er fornuften i det? Virkeligheden er jo, at danskernes opsparinger er store efter en nedlukning med lavt forbrug, siger Joachim B. Olsen.

- Politikerne bruger altså milliarder af statens kroner på ting, som danskerne ville betale for alligevel. Hvorfor er det, vi skal gældsætte os for at finansiere et forbrug, danskerne selv er villige til at betale for?

- Det er vel ikke nødvendigvis alle danskere, som ville have råd?

- Overordnet set er der tale om basal økonomi. Folk vælter ud i restauranterne og er ivrige efter at komme på ferie. Der er grundlæggende ikke tegn på en manglende villighed til at betale. Det er også regeringens egen forventning, at der vil komme vækst. Danskerne vil gerne bruge penge.

Ifølge Joachim B. Olsen er der også en masse spin at finde i ordet på dagens indgåede pakke.

- 'Sommerpakke'. Det lyder jo godt, og hvem kan være imod en sommerpakke? Man kalder det jo ikke en gældspakke, for det ville ikke lyde lige så godt, selvom det jo er det, der er tale om.