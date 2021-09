Joachim B.: Ikke længere usandsynligt at DF udslettes

Se videoen øverst i artiklen

Krisen er nu så dyb i Dansk Folkeparti, at det ikke længere er fuldstændig usandsynligt, at partiet ryger ud af Folketinget.

I meningsmålingerne ligger partiet på omkring seks procent, men man skal huske på, at tendenser i meningsmålinger har det med at blive forstærket på valgdagen.

Det skyldes, at en stor andel af vælgerne først beslutter sig for helt tæt på valget, hvem de vil stemme på. Og de stemmer ikke på partier i krise.

Eksemplerne på dette er mange: De konservative gennem 00'erne, SF i 2011, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti selv i 2019.

Dyb, dyb krise

Dansk Folkeparti har stort set været i intern krise siden sidste valg, hvor partiet mistede to tredjedele af stemmerne.

Deres næstformand, Morten Messerschmidt, er netop blevet dømt for snyd med EU-midler og dokumentfalsk i byretten, og det er tilsyneladende umuligt at bilægge fløjkrigen i partiet. Samtidig har de ikke længere deres mærkesag nummer et - stram udlændingepolitik - for sig selv.

Det, at formand Kristian Thulesen-Dahl nu selv går ind og blander sig i medierne, viser, hvor dyb krisen er.

Hvem skal redde partiet?

Konklusionen må derfor være, at Kristian Thulsen-Dahl ikke har været i stand til at løfte arven fra tidligere formand Pia Kjærsgaard.

Og spørgsmålet er, om der er nogen, der kan det.

I partiet drømmer nogle om, at Inger Støjberg kommer ridende ind på en hvid hest og genrejser partiet. Men har hun virkelig lyst til at galoppere ind i et brændende hus? Næppe.

Dansk Folkeparti har bejlet til Inger Støjberg, lige siden hun forlod Venstre. Her er hun på vej til første dag i rigsretten, som forløber over de kommende måneder.

