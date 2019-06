Joachim B.: Jeg har løjet for vælgerne

Tidligere folketingsmedlem Joachim B. Olsen (LA) mener, at det var en fejl, at Liberal Alliance gik i regering

Joachim B. Olsen, der for lidt over en uge siden måtte sande, at han ikke længere er medlem af folketinget for Liberal Alliance efter et katastrofalt valg, fortæller, at han har løjet for partiets vælgere.

- Jeg har stået og løjet vores vælgere op i ansigtet, men jeg vidste ikke, at jeg løj. Jeg troede 100 procent på, at vi ville vælte regeringen, siger han i et interview med Weekendavisen.

Han refererer til 2016, hvor Liberal Alliance ikke var tiltrådt regeringen og truede med at vælte Lars Løkke som statsminister, hvis topskatten ikke blev lettet med fem procentpoint.

Sådan blev det ikke. Som bekendt gik Liberal Alliance og Anders Samuelsen fik den ministerbil, som han hårdnakket havde påstået, at han ikke skulle have.

Vidste intet

I interviewet med Weekendavisen fortæller den tidligere kuglestøder også, at folketingsgruppen ikke blev taget med på råd, da Liberal Alliance gik med i regeringen.

- Vi var midt i en offentlig konfliktoptrapning, og mens jeg stod og sagde de ting (at LA ville vælte regeringen, red.), sad Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll og forhandlede med Lars Løkke om at gå i regering. Ingen i folketingsgruppen vidste, at vi på det tidspunkt var på vej ind i regeringen

Han fortæller, at det gjorde ondt på ham, da han fandt ud af, at Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Anders Samuelsen ikke havde fortalt folketingsgruppen, hvad der skete.

Fejl at gå i regering

Det tidligere folketingsmedlem fortæller også, at det var en fejl, at partiet gik i regering. Men han mener dog ikke, at man skal slå en streg over hele projektet.

Om tiden i regering fortæller Joachim B. Olsen, at forholde mellem Anders Samuelsen og Kristian Thulesen Dahl (DF) var dårligt, og at han havde en mistanke om, at Lars Løkke Rasmussen sagde et til Samuelsen og et andet til Thulesen Dahl.

Liberal Alliance fik et katastrofalt folketingsvalg. Partiet mistede ni mandater og har kun fire tilbage nu. Profiler som Joachim B. Olsen, Christina Egelund, Laura Lindahl og ikke mindst formand og partistifter Anders Samuelsen røg ud af folketinget.

Sidstnævnte er gået af som formand, efter partikollega Henrik Dahl offentligt beskyldte ham for nepotisme. 27-årige Alex Vanopslagh har overtaget fra Samuelsen.

Joachim B. Olsen var kortvarigt i spil som potentiel formand,

