Joachim B.: - Joy Mogensen var fejlcastet

Ekstra Bladets politiske kommentator mener ikke, at Joy Mogensens exit er noget stort tab for regeringen

Sent søndag eftermiddag meddelte kirke- og kulturminister Joy Mogensen på Facebook, at hun stopper som minister.

Joy Mogensens exit fra regeringen er det seneste af en række eksempler på, at en flot lokalpolitisk karriere ikke en nogen garanti for, at man har succes i landspolitik. Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen.

- Det, at være bydronning eller bykonge betyder ikke nødvendigvis, at man kommer til at lykkes på Christiansborg. Det har Carl Holst også været et eksempel på, siger han.

Joachim B. Olsen fortæller også, at Joy Mogensen har været fejlcastet i sin rolle som kulturminister.

- Joy Mogensen har været udskældt af store dele af kulturlivet, men det er ikke derfor, hun fejler. Fiaskoen ligger i, at hun ikke har magtet at formidle til vælgerne, hvad Socialdemokratiets kulturpolitiske projekt er, siger han.

Han understreger, at Joy Mogensens exit ikke er noget stort tab for regeringen.

Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell skrev i juli om, hvordan Joy Mogensen stort set aldrig sætter en dagsorden, men handler defensivt og bagudrettet.