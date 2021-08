Joachim B.: Khader ligner en færdig mand i K

Naser Khader er ikke længere sygemeldt. Men han er alligevel heller ikke rigtig tilbage. Han er nemlig ikke velkommen i den konservative folketingsgruppe på Christiansborg.

Han må ikke deltage på gruppemøder, han har ingen ordførerskaber, og han kan ikke udtale sig på partiets vegne.

Sådan har det været, siden Det Konservative Folkeparti bad advokater undersøge de beskyldninger om seksuelle krænkelser, som fem kvinder fremsatte mod Khader i en artikel på dr.dk i begyndelsen af juli måned.

Ledelsen i K vil gerne videre nu

Selvom Khader kategorisk har afvist beskyldningerne fra de fem kvinder, så ligner han en færdig mand.

Forventningen blandt flere blandt de konservative på Christiansborg er, at det billede, som undersøgelsen kommer til at efterlade, er, at kvindernes beretninger helt overordnet er troværdige.

Nogle spekulerer også i, at det, at advokaterne har været så længe om at færdiggøre deres arbejde, er en indikation på, at endnu flere kvinder er stået frem.

Sker det, så er forventningen, at folketingsgruppen relativt hurtigt vil drage den konsekvens, at Khader ekskluderes fra gruppen. Undersøgelsen forventes snart at være færdig.

Hos de konservative håber man på, at advokaterne er færdige inden partiets sommergruppemøde, som skal holdes 18. august på Egelund Slot i Nordsjælland.

Her vil man naturligvis hellere tale om politik samt partiets gode meningsmålinger end om beskyldninger om seksuelle overgreb begået af folketingsgruppens vel nok mest kendte medlem.

Hvem vil K helst have skældud af?

Skåret ind til benet må man i politik nogle gange beslutte sig for, hvem man helst vil have skældud af.

Vil man helst have en skideballe for ikke at tage de kvinder, som siger, at de er blevet udsat for seksuelle krænkelser og overgreb, alvorligt?

Eller vil man helst skældes ud af dem, som mener, at man er uskyldig, til det modsatte er bevist, at hele MeToo-debatten er udtryk for et fuldstændig skred rent retsikkerhedsmæssigt, og at det skal et lov og orden-parti som Det Konservative Folkeparti ikke ligge under for.

Mit bud er, at et flertal i den konservative folketingsgruppe helst vil have skældud af den sidste gruppe, og derfor er Khaders dage som konservativt folketingsmedlem snart talte.

Khader i Nye Borgerlige?

Men sådan har man det ikke i Nye Borgerlige.

Det er ikke utænkeligt, at Pernille Vermund kunne være fristet af at give hele MeToo-bølgen en stor fuckfinger og byde Naser Khader velkommen i sit fremadstormende parti.

Spørgsmålet er vel nærmere, om Khader overhovedet har mere appetit på politik i det tilfælde, at han bliver smidt på porten af Det Konservative Folkeparti på grund af beskyldninger om seksuelle overgreb.

Måske slutter han med de samme ord, som for alvor startede hans politiske karriere: Nok er nok.

