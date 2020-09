Joachim B.: Kofod-sag gør ondt på Mette

Det svækker statsministerens troværdighed, at hun har Jeppe Kofod på holdkortet under den verserende sexchikane-debat, lyder vurderingen fra Ekstra Bladets politiske kommentator

- Det er en drønirriterende sag for statsministeren, og den gør ondt på hende.

Sådan lyder vurderingen fra Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen, efter nogle dage, hvor landets udenrigsminister er blevet ramt af et godstog fra fortiden.

Udenrigsminister Jeppe Kofod havde i 2008, hvor han dengang var 34 år, sex med en 15-årig, da han var underviser til et kursus for Socialdemokratiets ungdomsparti.

Radikale genoplivede i sidste uge den gamle sag og tog pludselig afstand fra valget af Jeppe Kofod som udenrigsminister.

Mandag tog endnu et parti bladet fra munden, og kritiserede i hårde vendinger statsminister Mette Frederiksen for hendes ministervalg, da Alternativets ligestillingsordfører Franciska Rosenkilde sagde til Ekstra Bladet:

- Mette Frederiksen har med udnævnelsen været med at legitimere en norm, som gør det okay at handle på den måde. Hvis vi vil sexismen til bunds og mener det alvorligt, så er vi nødt til at udvise mere konsekvens med den form for adfærd.

Drønirriterende sag for Mette Frederiksen, kalder Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen sagen om Jeppe Kofods sex med en 15-årig, da han selv var 34 år tilbage i 2008. Foto: Mads Nissen

Svært at håndtere

Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen kalder sagen for en 'ufatteligt svær situation for Mette Frederiksen':

- Kulissen har ændret sig fuldstændigt for hende. Da hun ansatte Jeppe Kofod som udenrigsminister, var der jo ikke noget kæmpestort ramaskrig om det her. Så rammer andenbølgen af MeToo-debatten ovenpå Sofie Linde, og så blusser en 12 år gammel sag pludselig op igen. Det er jo svært for hende at håndtere, for der er ikke kommet noget nyt frem.

- Men samtidig svækker det hendes troværdighed kraftigt i MeToo-debatten, at hun har Jeppe Kofod på holdkortet, siger Joachim B. Olsen.

Total møgsag

Ekstra Bladets politiske kommentator vurderer, at sagen er 'drønirriterende' for statsministeren:

- Sagen gør ondt på hende. Hver gang hendes udenrigsminister siger noget, så sidder der en masse mennesker, og tænker udelukkende på den gamle sexsag. Det gør det selvfølgelig meget svært for udenrigsministeren overhovedet at kommunikere, og derfor er det en total møgsag.

Til trods for det, har Joachim B. Olsen svært ved at se, at den 12 år gamle sag kommer til at få voldsomme konsekvenser for landets udenrigsminister:

- Det eneste, der kan få Mette Frederiksen til at fyre Jeppe Kofod, er, hvis den pige, han havde sex med dengang, står frem og fortæller, at der var tale om et overgreb. Så er han færdig, siger Joachim B. Olsen, der heller ikke tror på at et flertal uden om Socialdemokratiet vil rive tæppet væk under udenrigsministeren.

