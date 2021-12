Joachim B.: Kom med et svar, Mette

Inger Støjberg skal 60 dage i fængsel for en ulovlig instruks givet i en pressemeddelse. Mette Frederiksen kan til gengæld ikke holdes ansvarlig for en ulovlig instruks givet på et pressemøde. Måske holder det juridisk, men det er svært at forklare

- Vi holder os loyalt til det, som var blevet meldt ud på pressemødet og i pressemeddelelsen.

Sådan sagde kontorchef i Fødevarestyrelsen Camilla Brasch Andersen, da hun i torsdags 16. december vidnede i Minkkommissionen.

Camilla Brasch Andersen var med til at forfatte det brev, som 6. november 2020 gik ud til landets minkavlere, hvori der 31 gange stod, at de skulle slå alle deres mink ihjel.

Der var som bekendt ikke lovhjemmel til den instruks.

Støjberg dømt

Mandagen før Camilla Brasch Andersen vidnede i Minkkommissionen, var tidligere integrationsminister Inger Støjberg blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel af Rigsretten for en ulovlig instruks givet i en pressemeddelse.

Mette Frederiksen var tirsdag, dagen efter Støjbergs dom, heller ikke meget for at svare på, hvad forskellen på de to sager er:

Efter tirsdagens spørgetime i Folketinget, ville Mette Frederiksen ikke svare på, hvordan hendes besked på et pressemøde om at slå alle mink ned adskiller sig fra Inger Støjbergs ulovlige instruks i en pressemeddelelse.

Det betyder dog ikke, at der ikke er forskel.

Regeringen mener i hvert fald ikke, at de to sager kan sammenlignes.

Det kan regeringen sagtens have ret i.

Regeringens pointe er, at Mette Frederiksen, i modsætning til Inger Støjberg, ikke var blevet oplyst om, at der manglede lovhjemmel til det, hun sagde på pressemødet 4. november 2020, og som altså blev opfattet som en instruks i Fødevarestyrelsen.

Læste ikke materialet

Spørgsmålet er så, om det i Minkkommissionens øjne er nok til, at Mette Frederiksen eller andre ministre ikke kan drages til ansvar for den manglende lovhjemmel.

Det er nemlig slået fast, at mødet i Koordinationsudvalget 3. november 2020, hvor det blev besluttet at slå alle mink i Danmark ned, blev indkaldt med så kort varsel, at der ikke var tid til at læse det beslutningsgrundlag, embedsværket havde udarbejdet til mødet.

I det materiale fremgik det nemlig, at det krævede lovhjmmel at slå alle mink i Danmark ned. I hvert fald ifølge et af hovedvidnerne i sagen, nemlig afdelingschef i Fødevareministeriet Tejs Binderup.

Et godt spørgsmål er derfor, om Minkkommissionen vil se med milde øjne på, at regeringen ikke læste materialet til mødet, hvor de tog beslutningen.

Normalt går jurister ret meget op i, at det ikke er en undskyldning, at man ikke har læst det, som står med småt.

Ministeransvarlighedsloven

Derudover står der i ministeransvarlighedsloven paragraf 4:

'Ansvar for en af kongen underskrevet beslutning påhviler såvel enhver minister, der har medunderskrevet, som ministre, der på anden måde har medvirket til beslutningens tilblivelse.'

Var Mette Frederiksen ikke med til at tage beslutningen på mødet i Koordinationsudvalget 4. november?

Det bliver spændende, hvad Minkkommissionen siger til det.

Uanset hvad har minksagen udviklet sig værre for regeringen, end den selv havde forestillet sig.

For mange borgere vil have svært ved at forstå, at Støjberg skal i fængsel, når Mette skal gå fri?

Og hvis det ikke kan forklares, så er det svært at forsvare.

