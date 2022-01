Joachim B.: Messerschmidt kan ikke være sikker

Messerschmidt er favorit til at blive DF's næste formand, men intet er givet. Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen, som her gennemgår kandidaterne op til søndagens kampvalg

I 2012 var SF i krise. Meningsmålingerne var stærkt vigende.

Den daværende leder Villy Søvndal havde trukket sig fra posten, og der skulle vælges en ny formand.

Favoritten var den daværende SF'er og sundhedsminister Astrid Krag.

Men det blev den betydelig mere ukendte Annette Vilhelmsen, som løb med sejren.

I 2020 var Alternativet i krise.

Partiets stifter, Uffe Elbæk, havde trukket sig fra formandsposten.

Der skulle findes en ny leder.

Favoritten til at overtage efter Elbæk var Rasmus Nordqvist.

Men baglandet valgte Josefine Fock, som slet ikke sad i Folketinget.

Formandsvalg i kriseramte partier er uforudsigelige.

I dag er det så DF, som er i krise, og som skal vælge ny formand, efter Kristian Thulesen Dahl er trådt tilbage.

Favoritten til overtage efter Kristian Thulesen Dahl er Morten Messerschmidt.

Martin Henriksen

Messerschmidts hårdeste konkurrent er Martin Henriksen.

Martin Henriksen er meget kendt i offentligheden og i DF's bagland.

Han sad i Folketinget fra 2005 til 2019. De sidste år var han en meget markant udlændingeordfører for Dansk Folkeparti.

Det vigtigste ordførerskab i partiet.

Han forhandlede det såkaldte paradigmeskifte med den tidligere VLAK-regering. Over for Henriksen i de forhandlinger sad Inger Støjberg.

Henriksen og Støjberg havde et yderst velfungerende samarbejde.

Jeg sad selv med i de forhandlinger og det var tydeligt, at hvis det kun havde været de to, som skulle nå til enighed, havde forhandlingerne været overstået på 15 minutter.

Henriksen er med sin baggrund som tidligere lastbilchauffør og lagermedarbejder inkarnationen af en klassisk DF'er.

Det taler til hans fordel.

Men Martin Henriksen røg ud af Folketinget i 2019. Det er naturligvis ikke optimalt at have en formand, som ikke er medlem af Folketinget, men det er set før.

Det er ikke nogen hemmelighed, at Pia Kjærsgaard og Martin Henriksens forhold er under frysepunktet.

Selvom Pia Kjærsgaard ikke længere har den indflydelse, som hun havde tidligere i Dansk Politik, så lytter mange DF'ere stadig til hende.

Det ligger simpelthen dybt i dem.

Man kan indvende, at det gjorde DF'erne ikke til DF's årsmøde sidste år, hvor Martin Henriksen fik et kanonvalg til partiets hovedbestyrelse.

Men et formandsvalg er alligevel noget andet. En del DF'ere vil måske have svært ved at overdrage lederskabet til partistifter Kjærsgaards største interne fjende.

Merete Dea Larsen

I modsætning til Messerschmidt og Henriksen er Merete Dea Larsen stort set ukendt i offentligheden. Hun er heller ikke specielt kendt i DF's bagland.

Hun sad i Folketinget fra 2015-2019, og hun sidder i DF's hovedbestyrelse.

I søndags afholdte DF formandsdebat.

Den klarede hun godt.

Hun var rolig og velargumenterende.

Hun understregede behovet for samling i det splittede parti.

Nemme point, når de øvrige i panelet har været i struberne på hinanden stort set siden valget i 2019.

Politisk argumenterede hun bl.a. for, at DF skal have en stærkere social- og børnepolitisk profil.

Men spørgsmålet er selvfølgelig, om det er vejen tilbage for Dansk Folkeparti.

Partier med fokus på de emner er jo ikke ligefrem en mangelvare i Folketinget. Det er samtidig også et synspunkt, som ingen i DF rigtig kan være i uenig i. Ingen synes, at profilen på de områder skal svækkes.

Men det er derfor også ret kedeligt.

Merete Dea Larsens største fordel er, at hun ikke er en del af den beskidte magtkamp mellem Messerschmidt og Henriksen.

Den er mange DF'ere træt af.

Morten Messerschmidt

Messerschmidt er favorit på søndag.

Han har længe været kørt i stilling til at skulle overtage DF.

Han er en gudsbenådet debattør og kommunikator.

Mange politikere har slukøret forladt en debat med Morten Messerschmidt efter at være blevet blæst bagover af en tsunami af historiske referencer, henvisninger til juridiske paragraffer og sarkastiske bemærkninger leveret med både timing og humor.

Ved europaparlamentsvalget i 2014 fik han 465.758 personlige stemmer. Mere end hver femte dansker stemte til det valg på Messerschmidt.

Hans talent er uomtvisteligt.

Men hans største fjende har altid været ham selv.

Folk tæt på Messerschmidt beskriver ham som en, som indimellem har svært ved at kende sine egne begrænsninger, og hvor det indimellem går lidt for hurtigt.

Messerschmidt har andel i nogle DF's største succeser, men han har også andel i DF's nedtur.

Meld- og Feld-sagen er det bedste eksempel på det. Den blev startskuddet på DF's nedtur.

Sagen førte i første omgang til, at Messerschmidt blev dømt seks måneders betinget fængsel ved Retten i Lyngby.

Selvom den sag skal gå om, på baggrund af at Ekstra Bladet afslørede, at dommeren i sagen havde liket et anti-Messerschmidt opslag på Facebook mindre en 24 timer efter, at han havde idømt Messerschmidt seks måneders betinget fængsel, hænger sagen stadig over hovedet på Messerschmidt.

Det er noget, som giver selv hans største støtter nervøse trækninger.

Mon ikke det også spiller ind hos en del af de DF'ere, som på søndag skal sætte deres kryds?

Det er en af årsagerne til, at intet er givet på søndag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------