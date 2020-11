Joachim B.: Mette er offer for sin magtfuldkommenhed

Mette Frederiksens embedsmænd er skrækslagne for at sige chefen imod, og det giver gevaldigt tilbageslag nu

Mette Frederiksen har gang på gang understreget, at hun først søndag blev orienteret om, at der ikke var lovhjemmel til at beordre landets minkbestand aflivet, og det er ifølge Joachim B. Olsen et resultat af, at hun har kørt sine ministerier med hård hånd.

- Regel nummer et i embedsmandshåndbogen er ‘du må ikke bryde loven’. Og hvis en minister foreslår noget, som er ulovligt, så har embedsmændene pligt til at informere ministeren om, at det er ulovligt, fastslår Ekstra Bladets politiske kommentator og tilføjer:

- Men det er velkendt, at embedsmændene er rædselsslagne for Mette Frederiksen.

Cand.lur: Topjurister snorksov i minkskandale

- Selvom det viser sig, at hverken Mink-Mogens eller Mette Frederiksen var informeret om, at der ikke var hjemmel til at slå alle minkbesætninger i Danmark ned, så er det stadigvæk Mette Frederiksens ansvar, at hun har skabt et klima, hvor dem, der er forpligtet til at sige hende imod, ikke tør.

