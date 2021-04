Joachim B.: Mette F.-melding skaber usikkerhed

Hvis man så med i tirsdagens spørgetime i folketingssalen er der stadig lang vej, før alle coronarestriktionerne bliver ophævet.

Mette Frederiksen kunne ikke garantere, at alle restriktioner vil blive ophævet, selvom hele befolkningen ville være vaccineret - og det skaber usikkerhed, mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

- Jeg synes, at det var et mærkværdigt signal at sende, fordi den fortælling vi har fået hele tiden, var, at det var vaccinationerne, der skulle redde os til syvende og sidst.

- Hele pointen med at blive vaccineret er jo, at vi skal vende tilbage til en normal hverdag. Nu siger hun så, at hun ikke kan garantere - selvom hele befolkningen er vaccineret - at vi kan vende tilbage til en normal hverdag.

Ny politisk linje?

Mette Frederiksen udmelding kan ifølge Joachim B. Olsen skabe usikkerhed blandt danskerne. Desuden kan mange danskere sidde tilbage med følelsen af, at regeringen godt kan lidt have den her kontrol over borgerne, siger han.

- Min første reaktion var, at hun ikke var godt nok forberedt på det spørgsmål. Jeg kan næsten ikke tro, at det ikke var en form for fejl, at hun ikke betonede, at når vi alle er vaccinerede, er vi ude af coronakrisen.

- Hun skaber en stor usikkerhed. Der er rigtig mange, der er rigtig trætte af det her, så jeg synes, det var en noget overraskende melding, og jeg tror, at hun kommer til at skulle omformulere sig, ellers er det en helt ny linje hun lægger, siger han.

- Der vil sidde mange danskere med en fornemmelse af, at regeringen godt kan lide at have den her kontrol med borgerne, og det bliver de bestyrket i, når hun sender et signal om restriktioner ikke stopper, selvom vi alle er vaccinerede. Det er lidt problematisk, lyder af afslutningsvist fra Joachim B. Olsen.

Problematisk

Mette Frederiksens udmelding skaber tvivl om, hvornår slutdatoen for coronarestriktioner løber ud, og hverdagen vender tilbage.

- Jeg tror ikke, det var en klog måde, hun formulerede sig på. Danskerne har håndteret coronakrisen godt og har ændret adfærd med den målsætning, at det her slutter på et tidspunkt.

- Derfor var det overraskende, at hun ikke valgte at lægge sig et sted, hvor hun sagde: Ja, når alle er vaccineret, så er vi igennem coronakrisen. Hun kunne så havde tilføjet, at hvis der kommer en mutation, som ikke virker på de vacciner, vi har til rådighed, så må vi tage stilling til den tid.

- Hele pointen med at tage til Israel, som hun brugte som eksempel på det land, der havde klaret sig bedst, var at blive inspireret af vaccinationerne. Vaccinationer skulle få os igennem, men nu stiller hun et spørgsmål ved, om det er rigtigt. Det overrasker mange, siger Joachim B. Olsen.