Joachim B.: Mettes nye ministre er fodsoldater

Ane Halsboe-Jørgensen og Jesper Petersen udmærker sig især ved at kunne klappe hælene sammen over for statsministeren, siger Ekstra Bladets politiske kommentator

Statsminister Mette Frederiksen valgte driftsikkerheden med udpegningen af Ane Halsboe-Jørgensen og Jesper Petersen som nye ministre for henholdsvis kultur og forskning.

Det siger Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen.

- Der er ingen af dem, der er kendt for at have beskæftiget sig med det, de nu er ministre for, siger han.

- Men de kan styre en butik. De er fodsoldater, der kan klappe hælene sammen, når de står i Statsministeriet, og lade Mette Frederiksen tage de sejre, hun vil, og lade ministrene sidde med aben selv, når der kommer nederlag.

Ane Halsboe-Jørgensen træder til forud for efterårets medieforhandlinger. Men ud over at hun skal strikke en aftale sammen på det område, så påpeger Joachim B. Olsen, at den nye minister også har et andet problem, hun skal tage sig af:

- Der er ingen, der nogensinde fandt ud af, hvad Socialdemokratiets kulturpolitik egentlig går ud på under Joy Mogensen.

- Hvis de ønsker et opgør med kultureliten - og det er en kamp, der ikke er så dum for Socialdemokratiet - så fik Joy Mogensen aldrig taget den kamp.

- Men hvis hun omvendt forsøgte at kæmpe for kulturlivet, så fik hun heller ikke vist det. Det var hverken fugl eller fisk, siger han og tilføjer:

- Og umiddelbart er det svært at se, hvad Ane Halsboe kommer med her, og om hun vil lægge en 'Makrel-Mette'-linje, eller om hun i højere grad vil tækkes kulturlivet.

Joy Mogensen blev både berømt og berygtet for at sige, at der er lige så meget kultur i en håndboldhal som i et teater.

Men Ane Halsboe-Jørgensen kan i hvert fald dokumentere, at hun går i teatret. Sidste efterår kom det frem, at hun brød corona-reglerne, da hun så Mozarts 'Tryllefløjten' i Operaen, hvilket hun efterfølgende måtte beklage offentligt.