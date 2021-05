Joachim B.: Nemme point til S

Det giver nemme point og troværdighed til regeringen, at en dansk delegation har besøgt danske børn i Syrien, mener Joachim B. Olsen

En dansk delegation har i denne uge besøgt de syriske fangelejre al-Hol og al-Roj.

Det er sket efter aftale mellem regeringen og støttepartierne SF og Radikale, der i marts blev enige om, at man skulle undersøge muligheden for at hente danske børn i syriske lejre hjem uden børnenes forældre.

- Regeringen har nedsat en task force, og derfor er de nødt til at undersøge, om det kan lade sig gøre at få børnene hjem uden mødrene, siger Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen.

Han tilføjer derudover, at regeringen er nødt til at vise aftalepartierne, at de tager problemet alvorligt og derfor sender delegationen til Syrien.

Dog mener han ikke, at det her lægger op til, at regeringen ændrer politik.

- Hvis det alle forventer viser sig, nemlig at man ikke kan tage børnene hjem uden deres mødre, så kan de stå fast på, at børnene ikke skal hjem, siger han

Eksperter om regeringens udspil: Tæt på 'mission impossible' at hente børn uden mødre

S vinder troværdighed

Med det her besøg fra den danske delegation er man ifølge Joachim B. Olsen et skridt tættere på en afgørelse om, hvad der skal ske med de danske børn i Syrien.

Ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator er det mere et spørgsmål om, at regeringen vinder nemme point hos støttepartierne, end at de ændrer politik på baggrund af besøget.

- Med det her kan regeringen med stor troværdighed sige, at de har gjort en stor indsats for at undersøge, hvad der er muligt, siger Joachim B. Olsen.

Senest 19. maj kommer der en konklusion på, om man kan tage børnene hjem uden forældrene.

Læs Ekstra Bladets afsløringer om de danske børn i Syrien her: