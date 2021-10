Joachim B.: Øl-brøler er en god sag for Vermund

En dårlig historie for Thisted Bryghus er blevet en rigtig god historie for Pernille Vermund, mener Joachim B. Olsen

Thisted Bryghus er havnet i en shitstorm, efter Nye Borgerliges Pernille Vermund fik trykt øletiketter med sit ansigt på. Men det er kun en dårlig sag for bryghuset.

Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

- For Nye Borgerlige er det her en rigtig god historie, siger han.

- Der sidder en hel masse mennesker, der ikke stemmer på Nye Borgerlige, men som synes, det er noget pjat, at man stopper en produktion med Pernille Vermund, når det nu engang er et demokratisk valgt parti.

Først valgte bryggeriet helt at stoppe produktionen af etiketter med politiske partier, efter de fik kritik for Vermund-øllen. En beslutning, bestyrelsen siden har trukket tilbage igen.

Styrker partiet internt

Det er også en god sag for Nye Borgerliges interne linjer, siger han.

- Det er den her slags, der også styrker et parti indvendigt. Når man bliver hakket på udefra, så står man tættere sammen.

Også flere politiske modstandere bakker højrefløjspartiet op. Blandt andre Jens Joel og Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet og Søren Pape Poulsen fra Konservative.

- Der er tale om negativ særbehandling og et bestemt parti, der bliver peget ud som særligt slemme. Men det er et parti, der er valgt til Folketinget på lige fod med de andre, og det reagerer de andre partier altså på.

- Det er fuldstændigt ligesom, da Poul Nyrup Rasmussen sagde, at Dansk Folkeparti ikke var stuerene. Danskerne kan ikke lide, når andre bliver trynet. Dem har man sympati for ude i landet.

Ikke racistisk

For Pernille Vermund var det særligt én kommentar i bryghusets opslag, hun var ked af. Nemlig den, at bryghuset 'tager afstand fra enhver form for racisme'.

- Hvorfor er det lige det, hun hæfter sig ved?

- Jamen, det kan jeg sådan set godt forstå, når de skriver det ud af det blå. For hvem har talt om racisme?

- Nye Borgerlige mener jo ikke selv, at de er racistiske. De vil i stedet kalde sig selv kritiske over for islamisme som ideologi.