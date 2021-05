Joachim B. Olsen: - En genistreg

De andre partier er statister i regeringens genåbningsaftale. Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen.

- Det er en forventelig aftale. Det store billede er, at det forsætter med Mette Frederiksens plan for genåbning.

1. maj gjorde Joachim B. Olsen status over Socialdemokratiet.

Det er et politisk mesterværk, når aftalen er et udtryk for en bred aftale. Alle får en luns, og tilbage står Mette Frederiksen og regeringen som slagets store vindere.

- Det er Mette Frederiksen og regeringens plan for genåbningen, der er gennemgående. Hvis Mette Frederiksen og regeringen selv skulle have lavet den her genåbningsaftale, havde aftalen ikke været meget anderledes end det, der nu ligger fast, siger Joachim B. Olsen.

Aftalen havde ikke været meget anderledes end nu, hvis regeringen selv havde udarbejdet genåbningsaftalen, mener Joachim B. Olsen. Foto: Liselotte Sabroe

Ingen tabere

Ifølge Joachim B. Olsen er der ingen politiske tabere ved genåbningen. De borgerligere partier har hevet nogle stik hjem, og regeringens støttepartier har fået nogle ønsker opfyldt.

- Det, man slås om inde ved forhandlingsbordet, er detaljer, hvor oppositionen samt nogle af støttepartierne prøver at hive nogle stik hjem og bløde en smule op i forhold til den store strategi.

- Det lykkes de med, så alle kan gå ud af forhandlingsrummet med en følelse af, at det var værd at sidde med rundt om bordet, fordi de alle hev nogle stik hjem. Derfor synes jeg heller ikke, man kan udskrive en taber, siger han.

Desuden bemærker Joachim. B. Olsen, at der er kommet slutdato for mundbind, og det er en genistreg. Mundbind vil blive ophævet, når alle fra 16 år og opefter, der ønsker det, er færdigvaccineret

- Jeg synes, det er smart, at der kommer slutdato på mundbind, fordi så kan folk se, at politikerne arbejder mod slutningen af restriktionerne. Det tror jeg, der er et godt signal i, siger han.

Et parti uden for indflydelse

Endnu engang har Nye Borgerligere stillet sig på bagbenene. De er som det eneste parti ikke med i genåbningsaftalen.

- Jeg mener ikke, Nye Borgerlige vinder noget ved at stå uden for døren. De har sat sig selv uden for indflydelse. De kan sige: Vi indførte ikke coronapasset, men de er heller ikke med til at afskaffe det igen. Det er de andre partier, der gør det.

- De gør ikke den store forskel. Det kan være strategi ikke at gøre en forskel, fordi de så står med rene hænder og kan brokke sig, men samtidig er man heller ikke med omkring voksenbordet i dansk politik, lyder det fra Joachim B. Olsen.

