Joachim B. Olsen: - En stor sejr for regeringen

Efter flere måneders forhandlinger kan regeringen igen strække armene i vejret. Endnu en sejr for Mette Frederiksen og hendes lakajer, mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen

En bred politisk aftale om landbruget i milliardklassen er her til aften, mandag, landet.

Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen vurderer, at Mette Frederiksen endnu engang kan trække i den gule førertrøje og formå at komme sejrrigt ud af den politiske arena.

- Politisk er det en stor sejr for regeringen, fordi de får lavet en aftale, som også indeholder Enhedslisten. Man får hele sit parlamentariske grundlag med. Havde de ikke formået det, havde der ligget en potentielt konflikt med støttepartierne.

- En utilfredshed, som kunne havde givet regeringen problemer i det svære forhandlinger, der venter senere med hensyn til 'Danmark kan mere-planen', hvor regeringen foreslår at skære i dimmitendsatsen, siger han.

Folketingets åbning

Mandag landede aftalen, og det er ingen tilfældighed.

I morgen tirsdag er der Folketingets åbning, og her kan Mette Frederiksen sole sig på talerstolen med en bred, politisk landbrugsaftale i hånden.

- De vil meget gerne have den i hus i dag før Folketingets åbning, det bliver helt sikkert et element i talen i morgen, siger Joachim B. Olsen.

Værdifuld tid

De første hårde træk i forhandlingerne er taget, men ikke desto mindre venter der en politisk boksekamp, når aftalen skal føres ud i virkeligheden, fortæller Joachim B. Olsen.

- Der vil hen af vejen, når aftalen skal implementeres, opstå problemer i fortolkningen af aftalen. Er man enige i, hvordan det skal udmøntes? Der vil opstå praktiske problemer i den virkelige verden.

- Nu har regeringen købt sig værdifuld tid i forhold til de konkrete problemer, som aftalen ville have haft, hvis de ikke havde formået at lande så bred en aftale, som de har gjort. Det er godt politisk håndværk, lyder det Joachim B. Olsen.

Bredt smil

Når det regner på præsten, drypper det som bekendt på degnen. Forhandlinger fandt sted i Nikolai Wammens (S) Finansministerium, men en anden socialdemokratisk minister, kan for tiden også smile ekstra bredt, vurderer Joachim B. Olsen.

- Selvom forhandlingerne er foregået i Finansministeriet, er det også godt for landbrugsministeren, Rasmus Prehn (S), at kunne krydse den her brede aftale af, siger han.

