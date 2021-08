Joachim B. Olsen om Khader: - Han er en belastning for de konservative

Naser Khaders tilbagevenden i dansk politik er en belastning for Det Konservative Folkeparti, mener Joachim B. Olsen

Naser Khader har været sygemeldt siden 12. april, da Berlingske havde afsløret hans fremfærd mod kritikere på sociale medier.

Siden skrev DR en historie, hvor fem kvinder anklagede K-politikeren for seksuelle overgreb og grænseoverskridende adfærd. Beskyldninger som Naser Khader kategorisk har afvist.

Nu er Naser Khader tilbage i arbejdstøjet før advokatundersøgelsen, der skal blotlægge anklagerne mod Khader, er færdig.

Ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen er Khaders retur til Slotsholmen en hovedpine for formanden i Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, som han nu skal forholde sig til.

- Forestil dig et sommergruppemøde, hvor Søren Pape Poulsen skal stå og svare på spørgsmål om Naser Khader i stedet for at tale om dansk politik og de konservatives flotte meningsmålinger.

- Han melder ud, at han er klar og tilbage. Han er en fighter, men man kan sige, det handler meget om ham selv. Som det ligger lige nu, er han belastning for Det Konservative Folkeparti. Det er den første rigtig store møgsag, partiet har haft, siger Joachim B. Olsen.

Artiklen fortsætter under Naser Khaders Facebook-opslag ...

Undren

Khaders tilbagekomst afføder en masse spørgsmål. Hvorfor har Khader eksempelvis ikke fået frataget sine ordførerskaber? Tidligere K-medlem Orla Østerby fik strippet alle sine ordførerskaber for grænseoverskridende adfærd over for partikollega, mens Khaders adfærd tilsyneladende endnu ikke har haft konsekvenser - i hvert fald ikke i offentligt regi.

- Østerby fik frataget alle sine ordførerskaber for et angiveligt klap i bagdelen på en kvindelig kollega, mens flere sager, hvor beskyldningerne er betydeligt grovere, ingen konsekvenser har haft for Naser Khadars ordførerskaber, siger Joachim B. Olsen.

Der er stadig uvist, hvilken rolle Naser Khader kommer til at spille i Det Konservative Folkeparti, men hans raskmelding kan ifølge Joachim B. Olsen også bunde i viden, der ikke er kendt i offentligheden endnu.

Søren Pape Poulsen har dog udtalt, at man ser med stor alvor på sagen, og at den vil få 'de nødvendige konsekvenser'.

- Det kan være et tegn på, at han har set advokatundersøgelsen, og han føler sig frikendt af den. Det kan også være hans egen beslutning, men det er svært at gøre sig klog på for nuværende, siger Joachim B. Olsen.