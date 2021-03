Joachim B. Olsen: V-nedturen fortsætter

Nok en mavepuster rammer Venstre og dets leder, Jakob Ellemann-Jensen.

Ud af svingdøren render Britt Bager, som særligt under seneste valgperiode var et stort navn i blå blok som politisk ordfører for Venstre.

Britt Bager skifter fra Venstre til de konservative

Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen, vurderer, at hendes exit betyder en forlængelse af krisetilstanden i det tidligere så magtfulde parti.

- Det er et stort tab at miste profil som Britt Bager. Hun er tidligere politisk ordfører. Det er nedturen, der fortsætter. Måske troede man, at nedturen var ovre, da Inger Støjberg forlod partiet - det var den så ikke.

- Ellemann har bare utroligt svært ved at komme ud af krisen, siger Joachim B. Olsen.

I forbindelse med Inger Støjbergs afsked med Venstre lød det fra Joachim B. Olsen, at den interne magtkamp i Venstre havde svækket partiets evne til at favne bredt.

Britt Bager kan ikke længere se Venstre som et bredtfavnende borgerligt parti, angiver hun som hovedårsag til sit skifte.

- Det, hun peger på, er jo essensen i Venstres problem. Venstre har altid kunnet rumme både en borgerlig fløj og en konservativ fløj. Når Venstre kunnet det, så har Venstre klaret sig godt. Og det kan Venstre ikke nu.

- Så du køber hendes forklaring?

- Ja, jeg køber den overordnet. Hun har ret i sin analyse af, at der ikke er plads til det konservative i Venstre. For det er der, hun ligger politisk.

Et sidespor

Over for Jyllands-Posten langer Britt Bager ganske kraftigt ud efter arbejdsmiljøet i Venstres folketingsgruppe.

- Jeg glæder mig til at komme til en harmonisk folketingsgruppe (i Konservative, red.). Jeg har en formodning om, at den ledelsesstil, som Søren Pape har, giver mere frirum til den enkelte ordfører.

- Gør Jakob Ellemann-Jensens ledelsesstil da ikke det?

- Jeg vil formulere det sådan, at jeg glæder mig til at komme til en folketingsgruppe, hvor der er en anden kultur, siger hun til avisen.

- Joachim B. Olsen, Britt Bager og Inger Støjberg er tæt med Inger Støjberg på et personligt plan. Og siden Ellemann er kommet til er hun røget ned i hierarkiet i Venstre. Der var også en konflikt om statsrevisorposten, som den nye ledelse ville tage fra hende.

- Handler det ikke bare om, at hun er blevet kørt ud på et sidespor?

- Britt Bagers karriere er gået ned ad bakke, efter hun var politisk ordfører. Det var overraskelse, at hun fik den post. Det var en superstart på hendes politiske karriere efter valget i 2015.

- Hun har tiltagende haft konflikter med ledelsen. Det gav eksempelvis gnidninger internt, da hun stemte nej til Rigsretten - selvom de sagde det modsatte, vurderer Joachim B. Olsen.