Joachim B. om bolig-borgmester: Derfor tøver Pape

Søren Pape skal for alt i verden forhindre, at Simon Aggesens møgsag smitter af på de konservative - derfor holdes borgmesteren ud i strakt arm, lyder det fra Joachim B. Olsen

De konservatives formand, Søren Pape Poulsen, forholder sig nu for første gang til den møgsag, som har ramt hans partifælle Simon Aggesen, borgmester på Frederiksberg.

Eller rettere: Pape svarer godt nok på spørgsmål, men han gør alt for at holde sig ude af sagen om Aggesens boligkup, der sikrede ham 11 mio. kr. skattefri.

- Jeg er ikke gået ind i den sag. Jeg har selvfølgelig hørt om sagen, og den må de løse i Frederiksberg. Det er et anliggende mellem Simon Aggesen og de folk derude. Han må forklare den sag. Jeg skal ikke være dommer i en sag på baggrund af en artikel i Ekstra Bladet. Det må de klare lokalt, siger han til Altinget i forbindelse med partiets landsmøde lørdag.

- Jeg har kort fået en orientering, hvor han ringede og sagde til mig, at der kommer sådan en sag. Og så er jeg ikke gået dybere ned i det. Jeg kommer ikke som partiformand til at gå ind i de sager, der måtte komme lokalt. Det må de klare selv, siger Pape og tilføjer:

- Jeg mener ikke, det er min sag.

Ud i strakt arm

Ifølge Ekstra Bladet politiske kommentator Joachim B. Olsen er det ikke ligefrem en hjælpende hånd, Søren Pape Poulsen giver til sin partifælle på Frederiksberg.

- Søren Pape kunne have sagt, at han har fuld tillid til Aggesen. Det gør han ikke. Han holder Aggesen ud i strakt arm. Det er ikke rart for Aggesen, men det er klogt af Søren Pape, siger Joachim B.

Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen, er havnet i en regulær møgsag. Foto: Linda Kastrup, Ritzau Scanpix

Han fortsætter:

- Det går virkelig godt for Det Konservative Folkeparti og for Søren Pape. Han er suverænt den mest populære borgerlige partileder. En væsentlig årsag til, at det går rigtig godt for Det Konservative Folkeparti, er, at partiet i det store hele dygtigt har undgået dårlige historier, siden Søren Pape blev leder i 2014. De har simpelthen opført sig ordentligt. Der har været godt styr på butikken.

- I politik er det næsten mere vigtigt, at du ikke gør dig negativt bemærket, end at du gør dig positivt bemærket. Derfor holder Søren Pape Simon Aggesen ud i strakt ham. Han vil gøre alt for at forhindre, at Aggesens møgsag smitter af på Det Konservative Folkepartis landspolitiske opbakning. Derudover frygter Søren Pape også, at der dukker mere op i Aggesens sag. Så længe sagen ikke er afsluttet, vil Pape ikke komme med en uforbeholden opbakning til Aggesen. Det er simpelthen for risikabelt, siger Joachim B. Olsen.

Joachim B. Olsen. Foto: Emil Agerskov