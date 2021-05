Joachim B. om fejlslagne planer: - Ren børnehave

Regeringens støttepartier ved, hvad de ikke vil have. Men de har intet godt bud på et alternativ og ender med at blive til grin, mener politisk kommentator Joachim B. Olsen

Regeringens støttepartier, og SF især, ligner børn, der sidder rundt om aftensmadsbordet og ikke vil spise, hvad der er blevet serveret. Men de ved til gengæld heller ikke, hvad de vil spise i stedet.

Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen, efter regeringen droppede sine planer om et udrejsecenter på Langeland.

- Det ligner jo en ren børnehave, og det er de røde støttepartier, der kommer dårligst ud af det, siger han.

- De står og stamper i jorden, men de har heller ikke noget bedre bud på en løsning på problemet. Jeg synes, de bliver til grin nu.

Han kalder det samtidig forudsigeligt, at regeringens planer slog fejl.

- Der er ingen, der vil have centret, og der er ingen, der vil tage ansvar for det. Så er det jo lettest bare at lade det ligge, hvor det ligger nu, siger han.

Kriseforhandlinger

Efter regeringen i sidste uge præsenterede planerne om at lade 130 udviste, kriminelle udlændinge flytte ind på Holmegaard på Langeland, har det vakt furore særligt i SF, der sidder på borgmesterkæden i kommunen.

Partiet ønsker nu, at regeringen fremlægger en række muligheder for, hvor centret kan ligge, og at Folketinget derefter kan forhandle sig frem til den bedste løsning.

Men det, tror Joachim B. Olsen, ikke er et realistisk scenarie.

- Uanset partifarve ønsker ingen det, og der vil være protester, uanset hvor det bliver placeret. Det kan ingen sidde overhørig. Særligt ikke, når der nu er kommunalvalg til efteråret.

- Måske man kan lave forhandlinger om det, men jeg tror, det ender i det samme så. Bundlinjen er stadig, at ingen borgmester i nogen kommune kan regne med et genvalg, hvis han eller hun får 130 kriminelle, udviste udlændinge til kommunen.

Også øen Hesselø har været i spil for det nye udrejsecenter

Skulle have bidt til bolle

Først skulle udrejsecentret, der ligger i Kærshovedgård ved Ikast, ligge på øen Lindholm. Det blev besluttet af den tidligere VLAK-regering i 2019.

- Nu behøver man ikke rose blå blok i den her sammenhæng, men de turde i det mindste tage en beslutning. Det gjorde Socialdemokratiet også, men de tør så ikke stå ved den.

Netop Lindholm-planerne havde Socialdemokratiet ikke meget at sige til.

- Hvis de havde bidt til bolle dengang, havde problemet måske været løst. De ville ikke rigtig sige, om de var for eller imod Lindholm. Havde de bakket op om de planer, havde sagen været lukket.

- Men dengang var det for fristende bare at lade støttepartierne tage den debat under valgkampen, og så vidste de godt, at de måtte håndtere den møgsag på et andet tidspunkt.

