Joachim B. om Henriksen: - Et nyt parti lurer

Under to døgn. Så kort tid skulle der gå, fra Morten Messerschmidt blev valgt som ny formand for Dansk Folkeparti, til Martin Henriksen meddelte, at han ikke kommer til at stille op for DF til næste folketingsvalg.

Det på trods af at Morten Messerschmidt i sin vindertale forsikrede om, at der ikke vil 'komme nogen repressalier for, hvad der er sket i den tid, der er gået.'

Nu vælger Henriksen at gå selv, men det er ikke overraskende, siger Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen:

- Det var jo forventeligt. Det var Messerschmidt og Henriksen, der var mændene bag den her møgbeskidte valgkamp, så de har ikke meget tilovers for hinanden.

Udmeldelser på vej

Flere gør nok snart Martin Henriksen selskab

Det er den første profil, der forlader partiet, men det bliver nok ikke den sidste, siger Joachim B.

Knap var den sidste klapsalve til Morten Messerschmidt forstummet, før Marie Krarup meldte ud, at hun ikke troede på projeketet.

Krarup og det mangeårige medlem af Folketinget Liselott Blixt ser Joachim B. som gode bud på DF'ere, der vil følge samme vej som Martin Henriksen i den kommende tid.

Nyt parti lurer

Spørgsmålet er, hvad Martin Henriksen skal nu. Et farvel til dansk politik bliver det ikke, lyder vurderingen fra Joachim B. Dertil er opbakningen for stor

- Jeg tror ikke, at han er færdig i dansk politik. Han fik trods alt stadigvæk 200 af de delegeredes stemmer til formandsvalget, så han har en vis opbakning i DF, siger Joachim B.

Inger Støjberg takkede i starten af året nej til et job hos DF. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Det er ikke helt usandsynligt, at vi kan se Martin Henriksens navn under endnu et nyt partibogstav på stemmesedlen, når der er folketingsvalg næste gang.

- Der er jo Støjberg, der spøger i baggrunden. Hun mangler et politisk projekt, Martin Henriksen mangler et politisk projekt. Et nyt nationalkonservativt parti virker mere og mere sandsynligt, lyder vurderingen fra Joachim B.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

