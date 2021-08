Joachim B. om indgreb: Mette F. står med en vindersag

- Nogle sygeplejersker vil blive sure over, at regeringen ikke kommer med en ekstra pose penge, men i den brede befolkning vil det blive set, som om der er en voksen, der griber ind, lyder det fra Ekstra Bladets politiske kommentator

Mette Frederiksen står med en vindersag, når den socialdemokratiske regering griber ind i sygeplejerskernes strejke.

Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen.

Ifølge Joachim B. kommer indgrebet til at blive modtaget med applaus i den brede befolkning:

- Nogle sygeplejersker vil blive sure over, at regeringen ikke kommer med en ekstra pose penge, men i den brede befolkning vil de blive set, som om der er en voksen til stede. En voksen, der endelig griber ind.

- Danskerne har selvfølgelig en forventning om, at regeringen sikrer, at sundhedssystemet fungerer. Derfor er det ikke farligt for regeringen, siger han.

Operationer udskudt

Mette Frederiksen har tidligere understreget, at konflikten skulle have lov at køre efter den danske model. Men situationen på sygehusene gør nu, at regeringen ikke længere føler, de kan sidde med hænderne i skødet.

Cirka 35.500 operationer er udskudt ifølge Sundhedsstyrelsen, og tallet forventes at stige.

Sundhedsminister Magnus Heunicke var tidligere onsdag ude og opfordre til en løsning på konflikten.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard ventes senere onsdag aften at gøre regeringens indstilling klar ved et såkaldt doorstep-pressemøde.