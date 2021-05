Joachim B. om Mette F.-forside: - Ubetalelig reklame

Søndag aften kogte det sociale medie Twitter over med kritik af maj-forsiden på magasinet LIME, men Joachim B. Olsen mener, at det er genialt spin fra den socialdemokratiske lejr.

På forsiden er Mette Frederiksen portrætteret med ordene 'Hele Danmarks Mette', og det fik flere til at kritisere Salling Group, der ejer Netto, hvor magasinet er gratis tilgængeligt for handlende danskere.

Salling Group var selv ude for at tage afstand fra forsiden. Ifølge CEO Per Bank burde redaktionen 'have overvejet objektiviteten nærmere'

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan ser den meget omtalte forside ud.

- Ukritisk og ekstra blødt

Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen mener dog, at det var et klogt træk af S at sige ja til det store interview.

- Det her er ubetalelig reklame. Du kan ikke betale for sådan et budskab. Det må de være rigtig glade for i S.

- Så kan det godt være, at der er lidt polemik om det i medierne, men rigtig mange danskere står bare nede i Netto og ser det der blad, siger han.

Han lægger især vægt på, at Mette Frederiksen er på forsiden af et gratismagasin med ord, der næsten ikke kunne være mere rosende.

- Hvis de havde spurgt Ellemann eller Pape, ville de sige ja tak uden betænkningstid. Det er totalt ukritisk og ekstra blødt. Hvilken politiker ville ikke det?

- Det er helt fantastisk spinarbejde.

Rugbrødsmadder

Sammen med citater om hendes traditionelle familieværdier, kamp mod uretfærdighed og levende beskrivelser af dyreliv og vejrforhold omkring Marienborg kan man også læse sig frem til, at Mette Frederiksen spiser frokost klokken 13, og at hvis hun selv skal bestemme, så spiser hun rugbrødsmadder.

- Jeg tror ikke, at det ikke er sandt. Jeg har siddet i mange forhandlinger med Mette Frederiksen, og hun var en af dem, der knappede en øl op, når man var færdige, siger Joachim B.

- Men her tager Mette Frederiksen det og gør det til et image. Det er tykt, men jeg er overbevist om, at det virker.

Han forklarer, at Mette F. omgiver sig med nationale symboler som Dannebrog og rugbrødsmadder.

- Man skal ikke underkende, at det betyder rigtig meget for mange mennesker.

- Jeg tror sådan set også, at Mette Frederiksen om 15-20 år vil blive husket som 'Hele Danmarks Mette', fordi hun var statsminister under coronakrisen. Man kan sagtens rynke på næsen ad det, men jeg er overbevist om, at det virker.