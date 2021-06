Joachim B. om Østergaards exit: - Bemærkelsesværdigt

Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen studser over en helt bestemt ting ved nyheden om, at Morten Østergaard er udtrådt af Folketinget.

- Det er bemærkelsesværdigt, hvordan folk bliver raskmeldt i sidste øjeblik, når de får et andet arbejde. Der må man bare konstatere, at det er en tendens i Folketinget med, at man er sygemeldt, men når man får et nyt job eller skifter butik, så er man raskmeldt, siger han.

Den forhenværende politiske leder af Radikale Venstre skifter fra 1. august posten på Borgen ud med et job som klimarådgiver i virksomheden cBrain. Det meldte han ud i et Facebook-opslag onsdag aften.

Østergaard har ellers været sygemeldt fra Folketinget siden 12. oktober sidste år.

- Til gengæld vil jeg sige, at det virkelig tjener til hans ære, at han træder ud og forsørger sig selv frem for at blive og modtage vederlag og eftervederlag. Det er rigtig fint, slår Joachim B. Olsen fast.

Et fald fra tinderne

Morten Østergaard, der blandt andet kan skrive titlen som minister på cv'et, trak sig som politisk leder for De Radikale 7. oktober sidste år.

Det skete efter et dramatisk gruppemøde, hvor det kom frem, at Morten Østergaard havde opført sig seksuelt upassende over for et kvindeligt folketingsmedlem. Det fik folketingsgruppen til at trække støtten til ham, og Sofie Carsten Nielsen blev udpeget som ny politisk leder af partiet.

Kort efter det dramatiske møde stod det klart, at Morten Østergaard havde været involveret i yderligere tre sager om upassende adfærd.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Morten Østergaard forlod i oktober sidste år formandsposten i Radikale Venstre efter et dramatisk partimøde på Den Sorte Diamant i København. Foto: Emil Agerskov

- Det er et af de mest opsigtsvækkende fald fra tinderne i dansk politik overhovedet, siger Joachim B. Olsen.

- At gå fra at være leder af et politisk parti, tidligere minister, at stå i spidsen for Radikale ved sidste valg, som bare var et kanon valg... Han har jo været en markant politiker gennem mange år, fortsætter han.

- Er der med det nye job tale om en oprejsning til Morten Østergaard?

- Nej, det vil jeg ikke sige. Han har en masse politisk erfaring, et godt netværk og en god forståelse for politiske processer, så på den måde har han en masse at byde ind med, og det virker som et fornuftigt match. Men jeg vil ikke sige, der er tale om en oprejsning.

- Der er nok nærmere tale om et udtryk for, at livet går videre, og det gør det også for ham.